Bereket sofrası Yıldırım\'da kuruldu

Ramazan'ın birleştirici ve manevi iklimini kentin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerle yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programlarını Yıldırım ile sürdürdü.

Ramazan ayı boyunca 4 farklı noktada oluşturduğu sabit noktalarda her gün binlerce Bursalıyı iftar sofralarında misafir eden, 14 farklı bölgede ise iftara yolda yakalananlara iftariyelik dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede düzenlediği iftar programlarına ise Yıldırım'la devam etti. Gökdere Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, tüm Bursalıların Ramazan ayını kutladı. Herkesin sağlıklı ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmesini dileyen ve Ramazan'ın birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni eden Saldız, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman halkın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ramazan ayının ülkeye barış, sevgi, kardeşlik ve bereket getirmesini dileyen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yıldırımlıları iftar sofrasında buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Yıldırım Mahallesi Muhtarı Filiz Senal de mahalle sakinleri adına Başkan Mustafa Bozbey ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından ise Musababa Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. - BURSA