Bereket sofrası Yıldırım'da kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bereket sofrası Yıldırım'da kuruldu

Bereket sofrası Yıldırım\'da kuruldu
25.02.2026 09:49  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı noktalarında düzenlediği iftar etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirdi. Yıldırım'da gerçekleştirilen iftar programına birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Ramazan'ın birleştirici ve manevi iklimini kentin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerle yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programlarını Yıldırım ile sürdürdü.

Ramazan ayı boyunca 4 farklı noktada oluşturduğu sabit noktalarda her gün binlerce Bursalıyı iftar sofralarında misafir eden, 14 farklı bölgede ise iftara yolda yakalananlara iftariyelik dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede düzenlediği iftar programlarına ise Yıldırım'la devam etti. Gökdere Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, tüm Bursalıların Ramazan ayını kutladı. Herkesin sağlıklı ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmesini dileyen ve Ramazan'ın birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni eden Saldız, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman halkın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ramazan ayının ülkeye barış, sevgi, kardeşlik ve bereket getirmesini dileyen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yıldırımlıları iftar sofrasında buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Yıldırım Mahallesi Muhtarı Filiz Senal de mahalle sakinleri adına Başkan Mustafa Bozbey ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından ise Musababa Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Yıldırım, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bereket sofrası Yıldırım'da kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:36:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Bereket sofrası Yıldırım'da kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.