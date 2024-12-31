Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Vermeye Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Vermeye Devam Ediyor

Bursa'nın 17 ilçesinde sokak hayvanlarına sağlık hizmetleri, yuvalandırma ve eğitim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da önemli projelerle can dostların yanında oldu.

31.12.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
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Bursa'nın 17 ilçesinde sokak hayvanlarına sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da sağlık hizmetlerinden yuvalandırmaya kadar birçok alanda can dostların yanında oldu.

Bursa'da sokak hayvanlarının her zaman yanında olan ve Türkiye'ye örnek olacak önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki hizmetlerini 2024 yılında büyük bir özveriyle sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi aracılığıyla 1 Nisan 2024'ten bu yana 2 bin 723 kısırlaştırma operasyonu başarıyla tamamlanırken, 19 bin 569 sokak hayvanının tedavi işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için 3 bin 887 iç parazit, 3 bin 870 dış parazit ve 3 bin 815 adet koruyucu aşı uygulaması yapıldı. Bunun yanı sıra 488 yuvalandırma işlemi gerçekleştirilerek can dostlar için daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, bakım ve besleme faaliyetlerinin yanı sıra hayvan sağlığı ve sevgisi konularında eğitim çalışmalarını da sürdürüyor. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli veterinerler, belirli periyotlarla, ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları düzenliyor.

Can dostların doğanın sunduğu en samimi armağanlardan olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Onların da bu dünyada en az bizim kadar yaşam hakkına sahip olduğunu ve bizim kadar sevgiye ihtiyaç duyduklarını unutmayalım. Ne yazık ki birçok can dostumuz şiddet, terk edilme ve kötü muamele gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bizler onların koruyucusu ve sesi olmalıyız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın her zaman yanında olacak ve onların sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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