Bursa Büyükşehir’den çiftçiye tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Keles ilçesindeki çiftçilere, yüzde 100 destekli olarak buğday hasat hizmeti vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Keles'in Yazıbaşı, Avdan, Başak ve Menteşe mahallelerindeki 98 üreticiye ait toplam 2 bin 600 dekarlık alanda buğday hasadı gerçekleştirmek üzere biçerdöver tahsisi yapıldı. Yazıbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk hasat programına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten Başkan Vekili Numan Çakır, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Üreticilerden herhangi bir hizmet bedeli alınmadan yüzde 100 destekli olarak planlanan programla buğday hasadının zamanında tamamlanması, ürün kaybının en aza düşürülmesi, üreticilerin biçim maliyetlerinin düşürülmesi ve bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

"700-800 bin lira köylümüzün cebinde kalacak"

Mahallelerinde 2 bin dönüme yakın ekilmiş alanları olduklarını belirten Yazıbaşı Mahalle Muhtarı Muhammer Kılınçaslan, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Şahin Biba'ya çok teşekkür ediyorum. Köyümüzde 2 bin dönüme yakın ekilmiş alanımız var. Yüzde 100 hibe olmasından dolayı çok memnunuz. Neredeyse 700-800 bin lira köylümüzün cebinde kalacak. İnşallah bereketli olur" dedi.

"Yıllık 200 dönüm ekerken artık 300-400'e çıkarırız"0

Bu hizmetin kendilerini büyük bir dertten kurtardığını belirten Başak Mahalle Muhtarı Ali İhsan Kaymaz, "Böyle bir imkan sağlandığı için çok memnunuz. Maliyet anlamında büyük avantaj sağlayacağız. El gücüyle yapıyorduk artık daha rahatız. Yıllık 200 dönüm ekerken artık 300-400'e çıkarırız. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi büyük dertten kurtaran bir çalışma" diye konuştu.

"Biçerlerdöverler gelmezdi ama Büyükşehir'le geldi"

Projenin çok güzel ve imkanların geniş olduğunu ifade eden Menteşe Mahalle Muhtarı Halil Durgut, "Önceden 60 dönüm için biçerdöverler gelmezdi ama Büyükşehir'le geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba'ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın kırsal kalkınmaya verdiği önem ve üreticilerin her zaman yanında olma anlayışı doğrultusunda çiftçilere yönelik desteklerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Vekili Numan Çakır, "Bu doğrultuda 2 adet biçerdöverimizin, 98 üretici ve 2600 dekarlık alanda sunacağı hizmet yüzde 100 hibe kapsamındadır. Çiftçilerimizden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Hasadımız bereketli olsun. Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru da "Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba'ya çok teşekkür ediyorum. Yüzde 100 hibe olarak verilen bu destek bizim için, çiftçimiz için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Projeden faydalanan üreticiler de çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.