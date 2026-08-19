Büyükşehir stajyerleri hizmet alanlarını yerinde inceledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, stajyer öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak, belediyenin hizmet alanlarını yakından tanımalarını ve çalışmaları yerinde gözlemlemelerini sağlamak amacıyla teknik gezi programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, belediye bünyesinde staj gören 32 öğrenciye yönelik inceleme programı organize etti. Büyükşehir Belediyesi'nin farklı hizmet birimlerini ziyaret eden öğrenciler, ilk olarak Bursa Hayvanat Bahçesi'ne uğrayarak tesiste yürütülen çalışmalar ve hayvanların bakım süreçleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü gezen öğrenciler, Bursa'nın su ve kanalizasyon hizmetleri, altyapı çalışmaları ve kurumun kent yaşamına sunduğu hizmetler hakkında bilgi edindi. Ziyaret kapsamında BUSKİ bünyesinde bulunan SCADA sistemi de inceleyen öğrenciler, kentin su ve altyapı sistemlerinin uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan SCADA sistemini deneyimledi.

Program kapsamında Trafik Sinyalizasyon Birimi'ni de inceleyen öğrenciler, kent genelindeki trafik akışının düzenlenmesi, sinyalizasyon sistemlerinin çalışma prensipleri ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gezinin son bölümünde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezi olan ALO 153 birimini ziyaret eden öğrenciler, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ilgili birimlere aktarılması ile çözüm süreçlerinin takibi konusunda yürütülen çalışmaları yakında görme imkanı buldu.

Gezi programıyla, öğrencilerin yalnızca staj yaptıkları birimleri değil, Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü farklı hizmet alanlarını da yakından tanımaları amaçlandı. Stajyerlerin Bursa'nın yönetimi, teknik altyapısı ve belediyecilik hizmetleri konusunda kapsamlı bir bakış açısı kazanmaları da hedeflendi.