Büyükşehir stajyerleri hizmet alanlarını yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir stajyerleri hizmet alanlarını yerinde inceledi

Büyükşehir stajyerleri hizmet alanlarını yerinde inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, stajyer öğrencilere yönelik teknik gezi düzenledi. Öğrenciler Hayvanat Bahçesi, BUSKİ ve SCADA sistemi, Trafik Sinyalizasyon Birimi ile ALO 153 çağrı merkezini inceleyerek belediyenin hizmet alanlarını yerinde tanıma fırsatı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, stajyer öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak, belediyenin hizmet alanlarını yakından tanımalarını ve çalışmaları yerinde gözlemlemelerini sağlamak amacıyla teknik gezi programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, belediye bünyesinde staj gören 32 öğrenciye yönelik inceleme programı organize etti. Büyükşehir Belediyesi'nin farklı hizmet birimlerini ziyaret eden öğrenciler, ilk olarak Bursa Hayvanat Bahçesi'ne uğrayarak tesiste yürütülen çalışmalar ve hayvanların bakım süreçleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü gezen öğrenciler, Bursa'nın su ve kanalizasyon hizmetleri, altyapı çalışmaları ve kurumun kent yaşamına sunduğu hizmetler hakkında bilgi edindi. Ziyaret kapsamında BUSKİ bünyesinde bulunan SCADA sistemi de inceleyen öğrenciler, kentin su ve altyapı sistemlerinin uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan SCADA sistemini deneyimledi.

Program kapsamında Trafik Sinyalizasyon Birimi'ni de inceleyen öğrenciler, kent genelindeki trafik akışının düzenlenmesi, sinyalizasyon sistemlerinin çalışma prensipleri ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gezinin son bölümünde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezi olan ALO 153 birimini ziyaret eden öğrenciler, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ilgili birimlere aktarılması ile çözüm süreçlerinin takibi konusunda yürütülen çalışmaları yakında görme imkanı buldu.

Gezi programıyla, öğrencilerin yalnızca staj yaptıkları birimleri değil, Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü farklı hizmet alanlarını da yakından tanımaları amaçlandı. Stajyerlerin Bursa'nın yönetimi, teknik altyapısı ve belediyecilik hizmetleri konusunda kapsamlı bir bakış açısı kazanmaları da hedeflendi.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Yerel Haberler, Eğitim, Trafik, Buski, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir stajyerleri hizmet alanlarını yerinde inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor 2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor
Emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme Sorumlular tespit edildi Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var

10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
10:20
Destekçileri, Alparslan Kuytul’un bindirildiği aracın önüne yattı
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
09:40
Kaymakamlığa silahlı saldırı Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 11:07:06. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir stajyerleri hizmet alanlarını yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.