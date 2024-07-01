Bursa Büyükşehir, tüm ekipleriyle yangınla mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir, tüm ekipleriyle yangınla mücadele etti

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde müdahale etti. İtfaiye, ulaşım, tarım ve diğer ekipler yangınla mücadelede aktif rol aldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra tahliye ve diğer tedbirler de alındı.

01.07.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir, tüm ekipleriyle yangınla mücadele etti

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda etkili olan yangın, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de itfaiyeden ulaşıma, tankerlerle su temininden kumanya teminine kadar her alanda yangınla mücadelede aktif rol aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın da etkisiyle Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı başta olmak üzere Tarım Peyzaj AŞ, Burfaş ve Burulaş ekipleriyle yangının ilk çıktığı andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalarda aktif rol olan İtfaiye Daire Başkanlığı, 426 personel ve 102 araçla yangın tamamen kontrol altına alına kadar sahada çalışmalarını sürdürdü. Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, 3 dozer, 2 bekoloder, 2 Loder, 1 greyder, 2 arasöz olmak üzere 10 iş makinesiyle yangın çalışmalarında yer aldı. Tarım Peyzaj AŞ ise 100 personel, 5 iş makinesi, 2 çöp aracı, 1 itfaiye aracı ve 29 tankerle yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. Tankerler ayrıca diğer itfaiye araçlarına da su desteğinde bulundu. Yangın çalışmalarında 21 kişilik ekip ve 6 araçla yer alan Burfaş, sahada çalışan ekipler ve vatandaşlar için 4000 adet Bursa Su, 3500 adet Besaş ayran, 1600 adet kumanya, 700 adet çorba, 500 adet kahvaltı ve 1500 adet maske dağıtımı yaptı. Burulaş ise 30 araç ve 50 personelle sahadaydı. Tahliye amacıyla otobüsler bölgeye sevk edilirken, vatandaşlar Görükle yerleşim alanı, Üniversite istasyonu ve Terminal başta olmak üzere güvenli alanlara hızlıca ulaştırıldı. Kentteki tüm otellerle irtibat halinde olan Kültür AŞ ise tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaç halinde yerleştirilmesi için tedbirlerini aldı.

"Hepimize geçmiş olsun"

Gece saatlerinde yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İlerlemesinin durdurulduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü rüzgar da yavaşladı. İnanıyorum ki soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen kontrol altına alınacak. Olmamasını dilerdik. Hepimize geçmiş olsun. Bunun yanında birçok tedbir alındı. Yurtlar başta olmak üzere diğer alanlarla ilgili tedbirler alındı. Bu tedbirlerle birlikte yangının da kontrol alınmasıyla sorun olmayacağını düşünüyorum. İtfaiye teşkilatımız alanda şu anda. Görevini yapıyor. Diğer kurumlardan gelen ekip ve ekipmanlar görev başında. Arama kurtarma birlikleri var. Şu an için herhangi bir sıkıntı görmüyoruz" dedi.

"Tedbirli olursak doğayı korumuş oluruz"

700 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade eden Başkan Bozbey, tespitlerin mutlaka yapılacağını dile getirdi. Vatandaşların mutlaka tedbirli olmasını isteyen Başkan Bozbey, "Sorumluluğu gereği duyarlı olmak zorundalar. Bir veya birkaç kişinin yaptığı olay, birçok alanın zarar görmesine sebebiyet verdi. Ağaçların ve yeşilin yok olmasına sebep oldu. Bu konularda etkin cezaların verilmesi gerekir. Anız yakılmasının yanlış olduğunu hatırlatmak istiyorum. Piknikte ateş yakılmasına müsaade edilmemeli. Ormanlık alanda bırakılan bir şişenin bile yangına sebep olacağını bilmeliyiz. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Tedbirli olursak doğayı korumuş oluruz" diye konuştu.

Gelişmeleri anbean takip eden Başkan Mustafa Bozbey, yangın söndürmede özveriyle çalışan ekipleri ve yangından etkilenen Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ziyaret ederek moral verdi.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, İtfaiye, Bursa, Çevre, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir, tüm ekipleriyle yangınla mücadele etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:39:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir, tüm ekipleriyle yangınla mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement