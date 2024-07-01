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Bursa Büyükşehir, tüm ekipleriyle yangınla mücadele etti

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda etkili olan yangın, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de itfaiyeden ulaşıma, tankerlerle su temininden kumanya teminine kadar her alanda yangınla mücadelede aktif rol aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın da etkisiyle Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı başta olmak üzere Tarım Peyzaj AŞ, Burfaş ve Burulaş ekipleriyle yangının ilk çıktığı andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalarda aktif rol olan İtfaiye Daire Başkanlığı, 426 personel ve 102 araçla yangın tamamen kontrol altına alına kadar sahada çalışmalarını sürdürdü. Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, 3 dozer, 2 bekoloder, 2 Loder, 1 greyder, 2 arasöz olmak üzere 10 iş makinesiyle yangın çalışmalarında yer aldı. Tarım Peyzaj AŞ ise 100 personel, 5 iş makinesi, 2 çöp aracı, 1 itfaiye aracı ve 29 tankerle yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. Tankerler ayrıca diğer itfaiye araçlarına da su desteğinde bulundu. Yangın çalışmalarında 21 kişilik ekip ve 6 araçla yer alan Burfaş, sahada çalışan ekipler ve vatandaşlar için 4000 adet Bursa Su, 3500 adet Besaş ayran, 1600 adet kumanya, 700 adet çorba, 500 adet kahvaltı ve 1500 adet maske dağıtımı yaptı. Burulaş ise 30 araç ve 50 personelle sahadaydı. Tahliye amacıyla otobüsler bölgeye sevk edilirken, vatandaşlar Görükle yerleşim alanı, Üniversite istasyonu ve Terminal başta olmak üzere güvenli alanlara hızlıca ulaştırıldı. Kentteki tüm otellerle irtibat halinde olan Kültür AŞ ise tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaç halinde yerleştirilmesi için tedbirlerini aldı.

"Hepimize geçmiş olsun"

Gece saatlerinde yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İlerlemesinin durdurulduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü rüzgar da yavaşladı. İnanıyorum ki soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen kontrol altına alınacak. Olmamasını dilerdik. Hepimize geçmiş olsun. Bunun yanında birçok tedbir alındı. Yurtlar başta olmak üzere diğer alanlarla ilgili tedbirler alındı. Bu tedbirlerle birlikte yangının da kontrol alınmasıyla sorun olmayacağını düşünüyorum. İtfaiye teşkilatımız alanda şu anda. Görevini yapıyor. Diğer kurumlardan gelen ekip ve ekipmanlar görev başında. Arama kurtarma birlikleri var. Şu an için herhangi bir sıkıntı görmüyoruz" dedi.

"Tedbirli olursak doğayı korumuş oluruz"

700 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade eden Başkan Bozbey, tespitlerin mutlaka yapılacağını dile getirdi. Vatandaşların mutlaka tedbirli olmasını isteyen Başkan Bozbey, "Sorumluluğu gereği duyarlı olmak zorundalar. Bir veya birkaç kişinin yaptığı olay, birçok alanın zarar görmesine sebebiyet verdi. Ağaçların ve yeşilin yok olmasına sebep oldu. Bu konularda etkin cezaların verilmesi gerekir. Anız yakılmasının yanlış olduğunu hatırlatmak istiyorum. Piknikte ateş yakılmasına müsaade edilmemeli. Ormanlık alanda bırakılan bir şişenin bile yangına sebep olacağını bilmeliyiz. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Tedbirli olursak doğayı korumuş oluruz" diye konuştu.

Gelişmeleri anbean takip eden Başkan Mustafa Bozbey, yangın söndürmede özveriyle çalışan ekipleri ve yangından etkilenen Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ziyaret ederek moral verdi.