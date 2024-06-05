Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, yargı-medya ilişkilerinin önemine değinen Başsavcı Solmaz, gelişmiş demokratik toplumlarda halkın hızlı ve doğru haber alma özgürlüğünün sağlanması için yargı ile basının iş birliği içinde çalışması gerektiğini söyledi.

05.06.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyelerini BGC'nin Basın Kültür Sarayı'ndaki merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette, yargı-medya ilişkilerinin önemine değinen Başsavcı Solmaz, gelişmiş demokratik toplumlarda halkın hızlı ve doğru haber alma özgürlüğünün sağlanması için yargı ile basının iş birliği içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Daha önce görev yaptığı tüm illerde basınla iş birliği içinde çalışmaya önem verdiğini ifade eden Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Halkın doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Basının bu anlamda önemli bir rolü var. Bursa basını da bu kamusal görevini başarıyla sürdürüyor" dedi.

Bursa basınına ilişkin izlenimlerini de aktaran Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, sözlerini şöyle tamamladı;

"Bursa olarak bağımsız hareket edebilen, haber kalitesi açısından çok başarılı basın kuruluşlarına ve basın mensuplarına sahibiz. Bursa gazetecilik ve habercilik alanında gerçekten güçlü bir yapıya sahip. Başta etik değerler olmak üzere gazetecilik gelenekleri başarıyla sürdürülüyor. Bursa basınının entelektüel yapısı gerçekten diğer illere örnek olacak düzeyde. Örneğin adli haberlerde hukuki dil kullanımı çok önemli. Olayların doğru anlaşılması ve topluma doğru aktarılması noktasında adli haberlerde hukuki dil kullanımı önem taşıyor. Bursa basınının hukuki dili doğru kullanıldığına memnuniyetle şahit oluyoruz. Biz de basına hızlı ve doğru haber aktarılması konusunda hassas davranıyor ve basın mensuplarımızla iletişime önem veriyoruz."

Ziyarette Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ne, Bursa basınına ve Basın Kültür Sarayı'na ilişkin bilgi veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı da, Anadolu'daki ilk matbaanın Erzurum'dan sonra Bursa'da kurulduğunu, ilk yerel gazetenin de Bursa Valiliği tarafından yayınlanan Hüdavendigar olduğunu anlattı.

Toplam 557 üyesiyle Türkiye'nin en güçlü basın meslek örgütlerinden olan Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin, Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına dernek" statüsünde çalıştığını ifade eden Kolaylı, Basın Kültür Sarayı'nın Bursa'ya kazandırılması sürecini de anlatarak, "Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak 1997 yılında satın aldığımız arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı'nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Nilüfer Sahnesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi'yle birlikte oluşturduğumuz Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi yer alıyor" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'a, Genel Başkanlığı'nı yaptığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'na ilişkin de bilgi veren Kolaylı, bünyesinde 9 gazeteciler federasyonu, 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşunu barındıran TGK'nın, Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olduğunu kaydetti.

BGC Bursa Basın Tarihi Müzesi ve Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi'nin de gezildiği ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan Yardımcıları Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Musa Öztürk, Enhar Güneş ve BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç ile BGC İdare Müdürü Sedef Işıkkent katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ramazan Solmaz, Başsavcı, Yargı, Bursa, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:51:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement