Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yürüyüşü - Son Dakika
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Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yürüyüşü

Bursa\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yürüyüşü

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne katılarak işçilerin bayramını kutladı. Yürüyüşe diğer belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

01.05.2024 19:11  Güncelleme: 19:15
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Bursa'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, işçilerin bayramını kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Osmangazi'de coşkuyla kutlandı. Stadyum Caddesi'ni takiben İpekiş Kavşağı, Darmstadt Caddesi, İlkbahar Caddesi ve Kent Meydanı'na kadar gerçekleştirilen 1 Mayıs yürüyüşüne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de katıldı. Sivil Toplum Kuruluşları, oda ve dernekler, siyasi parti temsilcileri ve işçiler, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla yürüyerek İşçi Bayramını kutladı. Coşkunun hiç azalmadığı yürüyüşte, işçiler taleplerini haykırdı.

Arkasında büyük bir kalabalıkla yürüyerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçileri yalnız bırakmayan Başkan Aydın, verdiği mesajda "Her zaman işçilerimizin, emekçilerimizin yanındayız. Eğer işçiler haklara sahip değilse, evine sıcak ekmek götüremiyorsa, sosyal haklarını alamıyorsa, çalışma barışı yoksa o ülkede kimse mutlu olamaz. Bugün bir bayram ve işçilerimiz, emekçilerimiz burada birlik beraberlik ve dayanışma örneği gösteriyor. Herkesin eşit, özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayabildiği bir dünya en büyük temennimiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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