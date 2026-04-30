Bursa\'da 1 Mayıs\'ta ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 1 Mayıs Cuma günü kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla BursaRay ve tramvay hatları ile resmi plakalı Burulaş otobüsleri, 1 Mayıs 2026 Cuma günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulama, kent içi yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak. - BURSA