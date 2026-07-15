15 Temmuz\'un hafızası UNESCO Meydanı\'nda yaşatılıyor

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan Anma Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Protokol üyeleri kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirirken, vatandaşlar 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi ilgiyle gezdi.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Caddesi UNESCO Meydanı'nda hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından Anma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Vali Erol Ayyıldız ve beraberindeki protokol üyeleri Anma Merkezi'ni dolaşarak sergilenen eserleri inceledi. Merkezde, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan hain darbe girişimine ait fotoğraflar ve o geceyi anlatan görseller yer aldı. Protokol üyeleri ziyaretin ardından anı defterini imzaladı.

Anma Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlar da sergiyi ilgiyle incelerken, fotoğraflar sayesinde 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayları yeniden hatırlama fırsatı buldu. Merkezin gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi. - BURSA