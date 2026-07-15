Bursa'da 15 Temmuz Anma Törenleri Başladı - Son Dakika
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Bursa'da 15 Temmuz Anma Törenleri Başladı

Bursa\'da 15 Temmuz Anma Törenleri Başladı
15.07.2026 16:18  Güncelleme: 16:20
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Bursa Valiliği koordinasyonunda 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla düzenlenen 15 Temmuz programı, şehitlik ziyaretleri ve anma merkezi açılışıyla başladı. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakırken, Ulu Cami'de dualar edildi ve aşure ikramı yapıldı.

Bursa Valiliği koordinasyonunda 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde anma töreniyle başladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu başta olmak üzere kent protokolü ilk olarak Hamitler Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı ve şehitler dualarla anıldı. Mülki ve idari erkan, daha sonra Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada da tüm şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı ve şehit yakınlarının acıları paylaşıldı. Şehitlikteki anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla tamamlandı.

Anma Merkezi ziyaretle açıldı

15 Temmuz gecesi yaşanan ihaneti konu alan fotoğraf karelerinin yer aldığı '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi', UNESCO Meydanı'nda ziyarete açıldı. Vali Ayyıldız ve Başkan Vekili Biba, alanı dolaşarak hafızalara kazınan kareleri tek tek inceledi.

Kutlu direniş hafızası korunacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 15 Temmuz Anı Defteri'ne şu satırları yazarak imza attı: "15 Temmuz, vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkan aziz milletimizin yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran milletimiz, inancı ve cesaretiyle o karanlık geceyi aydınlığa çevirmiş; bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Merkezinin, bu kutlu direnişin hafızasını gelecek nesillere taşıyacağına inanıyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimizi ve milletimizi daim eylesin."

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a günün anlam ve önemine dair hediye takdim edildi. Program, Ulu Cami'de tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. Camiyi dolduran binlerce Bursalı, dualarla tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Başkan Vekili Biba'dan Aşure ikramı

Ulu Cami'de gerçekleştirilen programın ardından Muharrem ayı vesilesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Vekili Biba, aşure ikramında bulunduğu vatandaşlarla sohbet etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 19.30'da Valilik önünden başlayacak Bayrak Yürüyüşü ve saat 20.00'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek Anma Programı ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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