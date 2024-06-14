Bursa'da 17 ilçede mezarlıklar bayrama hazır - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da 17 ilçede mezarlıklar bayrama hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 17 ilçedeki bin 300 mezarlıkta gerçekleştirdiği bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ile vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

14.06.2024 14:02
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Bursa'da 17 ilçede mezarlıklar bayrama hazır

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 17 ilçedeki bin 300 mezarlıkta gerçekleştirdiği bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ile vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı'nda sorunsuz şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için 17 ilçedeki bin 60 mahalle mezarlığında detaylı temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde 17 ilçedeki bin 300 mezarlıkta, yürüyüş alanlarını kaplayan otlar, özverili bir çalışmayla temizleniyor. Ağaçlardaki budama çalışmaları da tamamlanırken mezarlıkların içindeki çeşme, yol, mezarlık kapısı ve malzeme deposu eksikleri de giderilerek bayrama hazır hale getiriliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle tüm Bursalıların bayramını kutlayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 17 ilçede bin 300 mezarlık bulunmaktadır. Bu mezarlıklarımızdaki bakım ve temizlik çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir. Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle tüm mezarlıklarımızın bakım ve temizliğini tekrar elden geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahat ve problemsiz hale getirmek için çalışmalarımıza hız kazandırdık" dedi.

Kaynak: İHA

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