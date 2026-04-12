Bursa'da 18. Tarihi Kent Koşusu Düzenlendi

Bursa'da, 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri' kapsamında düzenlenen 18'inci Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı.

Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı. Sporseverlerin ilgi gösterdiği koşuya, 862'si erkek ve 556'sı kadın olmak üzere toplam bin 418 kişi kayıt yaptırdı. Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen koşu bu yıl Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle yerli ve yabancı sporcular tarafından yoğun ilgi gördü. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın Saltanat Kapı'da verdiği startla başlayan yarışta sporcular, kentin tarihi merkezinden geçen 4 bin 136 metre uzunluğundaki parkur boyunca Bursa'nın simgesel noktaları arasında koştu. Tarihi çarşılar, dar sokaklar ve kentin kültürel mirasını yansıtan güzergah üzerinden devam eden yarış, Pınarbaşı Meydanı'nda tamamlandı.

BAŞKAN AYDIN PARKURU TAMAMLADI

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği koşuda Başkan Erkan Aydın da sporcularla birlikte parkura çıktı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile birlikte koşan Aydın, istikrarlı temposuyla dikkat çekerken bitiş noktasında vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.

Kadınlar kategorisinde Ülfet Mutlu Gökova, 16.53'lük derecesiyle zirveye adını yazdırırken, Rahime Çotuk 17.00 ile ikinci, Asya Gökova 17.10'luk derecesiyle üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Berk Öztürk 13.16'lık derecesiyle finiş çizgisini ilk geçen isim olurken, Muhammed Bilal Osman 13.18 ile ikincilik, Sefa Özdemir 13.20'lik derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı. Aynı zamanda engelli sporcu Hakan Kurtul, Tarihi Kent Koşusu'nu başarıyla tamamlayarak özel kupayı kazandı.

'700 YILLAR DAHA BURADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile Osmangazi Belediyesi başkan yardımcılarının elinden aldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "700 yıldır buradayız dedik, inşallah nice 700 yıllar daha burada olmaya devam edeceğiz. Bugün yaklaşık 1450 sporcumuz ve atletimiz koşuya katılıyor. Bunların 800'ü erkek, 600'ü kadın sporculardan oluşuyor. En genç katılımcımız 2023 doğumlu, en yaşlı sporcumuz 80 yaşında. Sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek, aynı zamanda tarihi Osman Gazi'mizi ve Bursa'mızın eşsiz tarihi mekanlarını tanıtmak ve daha fazla insanın bu değerleri yerinde görmesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Gemlik Belediye Başkanımıza da bizlere eşlik ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

'OBEZİTENİN ARTTIĞI BİR DÖNEMDE, SPORA OLAN BU İLGİ ANLAMLI'

Yarışta gösterdiği performansla, sporun ve sağlıklı yaşamın önemine de dikkat çeken Aydın, "Koşumuzu tamamladık. Biz de veteranlar olarak parkurdaydık. Gemlik Belediye Başkanımızla birlikte yaklaşık 40 dakika civarında tüm parkuru koşarak, Tarihi Kent Koşusu'nun 18'incisini başarıyla tamamladık. Aynı zamanda Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz organizasyonların bir yenisini daha bugün tamamlamış olduk. Katılım sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Günümüzde sağlıksız beslenme ve obezitenin arttığı bir dönemde, spora ve sağlıklı yaşama olan bu ilgi bizler için son derece değerli ve anlamlı. Açıkçası parkurun ortasında zorlanırım diye düşünmüştüm ama güzel bir tempoyla bitirdik. 50 yaş üstünde ben, 60 yaş üstünde Şükrü Başkanımız dereceye girmiş sayılırız" diye konuştu.