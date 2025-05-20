Bursa\'da 19 Mayıs coşkusu "Mor ve Ötesi" ile zirve yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gençlik Şenliği" ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bursa'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliklerin son gününde alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişi, "Mor ve Ötesi" konseri ile bayramı doyasıya yaşadı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Bursa'da da coşkulu bir şekilde kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gençlik Şenliği", iki gün boyunca Hüdavendigar Kent Parkı'nda vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Şenliğe yoğun ilgi gösteren Bursalılar, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere katılarak unutamayacakları bir gün geçirdi. '19 Mayıs'ın Hafızası Resim Sergisi'ni gezen, 'Gülümse Bursa' ve 360 derece fotoğraf çekim alanlarında özel günü ölümsüzleştiren gençler, fikir duvarında Atatürk ve 19 Mayıs'a dair düşüncelerini yazdı. Gün boyunca retro oyun alanı, canlı langırt, sumo güreşi oyunu ve atari alanlarında eğlenen gençler, tenis, mini futbol, pickleball, basketbol ve voleybol turnuvalarında yeteneklerini sergiledi. Bursalılar, 'Genç Sahne'ye çıkan genç yeteneklerin performanslarıyla da müzik dolu bir gün geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de etkinlik alanlarını gezerek vatandaşlarla buluştu. Gençlerle basketbol maçı yapan Başkan Bozbey, 'Başkan Bozbey Gençlerle' programında gençlerin sorularını cevapladı.

"Atamıza olan inancımızla başardık"

Mor ve Ötesi konserinin öncesinde Gençliğe Hitabe ve Gençlik Meclisi Bildirisi okundu. Daha sonra eşi Seden Bozbey ile birlikte sahneye çıkan Başkan Mustafa Bozbey, alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişiyi selamlayarak gençlerin bayramını kutladı. Konuşmasına "Gençler, ne kadar güzelsiniz. Harikasınız gençler" diyerek başlayan Başkan Bozbey, "Geldikleri gibi giderler" diyerek milletine umut olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'da yaktığı bağımsızlık ateşinin 106. yılını kutladıklarını söyledi. Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, özgürlüğün adını yüksek sesle haykırdığı günde bulunduklarını belirten Başkan Bozbey, 19 Mayıs'ın bağımsızlığa yürüyüşün, umuda tutunmanın ve geleceğe inancın simgesi olduğunu ifade etti. 106 yıl önce karanlıktan aydınlığa, esaretten özgürlüğe, saltanattan ulusal egemenliğe ilk adımın atıldığını dile getiren Başkan Bozbey, "Kolay olmadı. Bu toprakları işgalden kurtarıp Cumhuriyet'e ulaştırmak; sadece bir savaş kazanmak değil, aynı zamanda bir halkın değiştirmekti. Cesaret istiyordu. İnanç istiyordu. Umut istiyordu. Ancak biz başardık. Bir halk olarak, bir millet olarak, Atamıza olan inancımızla başardık. Umudumuzu yitirmedik. Yılmadık. Direndik. ve sonunda Cumhuriyet'imizi kurduk" dedi.

"Bu ülkenin umudu sizlersiniz"

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, eşit yurttaşlığın, özgür düşüncenin, inançla ve kararlılıkla örülmüş bir yaşamın adı olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, bu büyük kazanımın Atatürk'ün gençlere olan güveniyle inşa edildiğini anlattı. Atatürk'ün gençlerin azmini, cesaretini, hayal gücünü çok iyi bildiğini, onun için Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini söyleyen Başkan Bozbey, Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz" sözünü hatırlattı. Gençlerin yalnızca bugünün değil, yarının da kurucuları, umut ışığı olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Gençlerle gurur duyuyoruz. Sevgili gençler, asla umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkenin umudu sizlersiniz. Bu kentin yarınları sizlersiniz. Bu toprağın yeşeren filizi sizlersiniz. Bursamızın sokaklarında, Türkiye'nin her karış toprağında; birlikte üretmeyi isteyen, hakkı ve adaleti savunan, eşitlik ve özgürlük için mücadele eden gençleri görüyorum. Hayallerinizde, projelerinizde, hedeflerinizde, sizinle birlikte yürümeye kararlıyız. Sizlere kulak vermeye, sizleri anlamaya ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bursamızın her köşesinde sizlerin enerjisine inanarak adımlar atıyoruz" diye konuştu.

"Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gençlik!"

Bursa'yı gençlerle birlikte yönettiklerini dile getiren Başkan Bozbey, birlikte düşündüklerini, birlikte konuştuklarını ve birlikte karar aldıklarını ifade etti. Gençliğin geliştiği bir kentin; geleceğe güvenle yürüyen bir kent olacağını anlatan Başkan Bozbey, "Gençlerin hayal kurabildiği bir kent; yaşanabilir bir geleceğin teminatıdır. Her zaman, her şartta en çok kendinize güvenin. Siz bu ülkenin yalnızca geleceği değil, bugünüsünüz. Bu ülkenin en güçlü sesisiniz. Siz konuşunca biz dinleyeceğiz. Siz yürüyünce biz yanınızda olacağız. Atatürk sizlere inandı. Cumhuriyet'i sizlere emanet etti. Çünkü hepiniz, bizim umudumuz ve gururumuzsunuz. Yolunuz açık olsun. Kalbiniz cesur olsun. Zihniniz özgür olsun. Hayatınız boyunca Cumhuriyet'in değerlerini yaşatacağınıza, Atatürk'ün izinden asla ayrılmayacağınıza yürekten inanıyorum. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla, minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Geleceğe umutla bakan, birbirine güvenen, birlikte yürüyen tüm gençlerimize selam olsun. Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gençlik!" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, ellerindeki Türk bayraklarıyla 'İzmir Marşı' eşliğinde gençleri selamladı. Daha sonra Mor ve Ötesi Grubu sahne alarak sevilen eserlerini Bursalılar için seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden binlerce genç, doyasıya eğlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Mor ve Ötesi Grubu üyesi Harun Tekin, kendilerini davet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA