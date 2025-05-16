Bursa\'da 19 Mayıs\'ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda saat 23.59'a kadar BursaRay, tramvay ve resmi plakalı otobüslerde BursaKart kullanmak suretiyle ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Bursalıların Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla da 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece BursaRay seferleri gece 01.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca 18-19 Mayıs Pazar ve Pazartesi günleri saat 12.00 ile 23.30 arasında Acemler-Hüdavendigar Kent Parkı arasında ücretsiz ring servisi olacak. Yine 18-19 Mayıs tarihlerinde, Hüdavendigar Kent Parkı'ndan Uludağ Üniversitesi'ne saat 23.30'a kadar ücretsiz ulaşım da sağlanacak. - BURSA