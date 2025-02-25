Bursa'da 3. Hastane İnşaatına Başlandı - Son Dakika
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Bursa'da 3. Hastane İnşaatına Başlandı

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Hayat Sağlık Grubu, Bursa'da 39 bin metrekare alanda 12 katlı 3. hastane inşa ediyor.

25.02.2025 14:32
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Hayat'tan Bursa'ya 3'üncü hastane

BURSA - Hayat Sağlık Grubu, 39 bin metrekare alan üzerine kurulacak 12 katlı 3. hastanenin çalışmalarına başladı.

Bursa'da 50 yıldır faaliyet gösteren Hayat Sağlık Grubu, 3. hastane için çalışmalara başladı. Bursa Özlüce'de yapılacak olan yeni hastanenin 12 katlı akıllı bina teknolojisiyle hizmet vereceğini belirten Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, 39 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede, 10 adet ameliyathane salonu, 3 adet doğumhane, 50 adet yoğun bakım yatağı, 90 adet poliklinik odası, 200 adet de hasta odası bulunacağını ifade etti. Gerek devlet eliyle yapılan sağlık yatırımlarının, gerekse özel sektörün gerçekleştirdiği sağlık tesislerinin Bursa'ya değer kattığını, yapılan yatırımlar sayesinde Bursa'nın, 'Türkiye'nin sağlık üssü' olma yolunda hızla ilerlediğini ifade den Dr. Özkul, "Biz de Özel Hayat Hastanesi olarak 47 yıldır yatırımlarımızla ve çalışmalarımızla 'Bursa'nın, sağlık üssü' olması yolunda katkılarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sağlık sektörüne 1978 yılında poliklinik olarak adım atan ve Bursa'nın 2. özel hastanesi olan Hayat Hastanesi'nin ilk günden bu yana nitelikli sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini belirten Dr. Özkul, sağlık hizmetlerinde ulusal bir marka olma yolunda iki yıl önce İstanbul'daki bir hastaneyi bünyelerine kattıklarını, şimdi de 39 bin metrekare alan üzerine kurulacak 12 katlı 3. hastanenin çalışmalarına başladık. Bu yatırımla birlikte Hayat Sağlık Grubu'nun üç hastane, iki tıp merkezi ve bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden oluşan bin 500 kişilik büyük bir yapıya dönüşecek. Bir yandan yatırımları sürdürürken diğer yandan da sağlıkta yüksek kalite standartlarını sunmaktan dolayı gururluyuz. Kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen Joint Commission International belgesini almasının ardından temel ilkelerini de yazılı hale getirdi. Geçen yıl, küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen Joint Commission International belgesini aldık. Medeniyetimizi oluşturan temel değerleri baz alan ilkelerimiz ilk günden itibaren olduğu gibi bundan sonra da rehberimiz olacak. Tüm çalışmalarımızı ve yeni yatırımlarımızı temel ilkelerimize bağlı kalarak sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İnsan odaklı ve etik değerler temelinde hizmet sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Dr. Özkul, "Toplumun sağlığına, refahına ve geleceğine katkı sağlama misyonumuzla, ilkelerimizden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bursa\'da 3. Hastane İnşaatına Başlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 3. Hastane İnşaatına Başlandı - Son Dakika

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