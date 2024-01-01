Bursa'da 41 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Mesut Aşçıoğlu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Aşçıoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay Bursa'nın İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mesut Aşcıoğlu'nun arkadaşları uzun süre kendisinden haber alamadı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil ekiplerine bildirmesi üzerinde polis ve sağlık ekipleri Aşçıoğlu'nun yalnız yaşadığı evine sevk edildi. Garsonluk yaparak geçimini sağlayan Aşçıoğlu'nun evine gelen ekipler cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından Mesut Aşçıoğlu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.