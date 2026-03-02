Bursa\'da 7 Yaşındaki Gökçe Şentürk\'ün Cenazesi

Bursa'da kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon kaparak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Gökçe Şentürk, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Nilüfer ilçesinde yaşayan Zeynep ve Sinan Şentürk çiftinin küçük kızları Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Gökçe Şentürk için Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki Mihraplı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene küçük kızın ailesi, yakınları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük kızın tabutu başında gözyaşı döken anne ve babayı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Yakın zamanda kalp ameliyatı geçirdiği ve ameliyat sonrası enfeksiyon kapması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Gökçe Şentürk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gökçe'nin vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - BURSA