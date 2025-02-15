Bursa\'da 8. Hamsi ve Kültür Festivali Yoğun İlgi Gördü

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Bursa'da bu yıl 8.'si gerçekleşen Hamsi ve Kültür Festivali yoğun ilgi gördü. Ücretsiz balık ekmek dağıtılan festivalde vatandaşlar tarafından izdiham yaşandı. Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 1 ton hamsi dağıttı.

Yıldırım Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılışına Bursa Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ve beraberinde vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlandığı festivalde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan vatandaşlara ücretsiz balık ekmek dağıttı. 1 ton hamsi dağıtılan festivalde, yüzlerce kişi sıra bekledi. Metrelerce oluşan kuyruk ile birlikte dağıtılan ücretsiz hamsi vatandaşlar tarafından izdihama neden oldu. Balık ekmeğini alan vatandaşlar ise festival alanını gezerek keyifli vakit geçirdiler.

"1 ton hamsi dağıtıldı"

1 ton hamsinin dağıtıldığını söyleyen, Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, "Festivalimiz 3 gündür devam ediyor bugün hamsi dağıtımımız devam edecek, yarın akşama kadar yöresel ürün satışları ve sanatçılarımız tarafından halk müziği konserleri ile devam edecek. 2 bin ekmek 4.500 kişiye balık ekmek dağıtacağız" dedi.

Hamsi dağıtımının ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan fotoğraf çektirerek horon oynadılar. - BURSA