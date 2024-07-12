Bursa'da 94 yaşındaki yaşlı kadının dramı sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika
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Bursa'da 94 yaşındaki yaşlı kadının dramı sosyal medyada paylaşıldı

Bursa\'da 94 yaşındaki yaşlı kadının dramı sosyal medyada paylaşıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde yalnız yaşayan 94 yaşındaki Safiye Pişkin'in yardıma muhtaç olduğu sosyal medyada yayınlanan bir video ile ortaya çıktı. Videoyu gören vatandaşlar ve kurumlar harekete geçerek yaşlı kadına yardım etti. Safiye teyze, bakımevine yerleştirildi.

12.07.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Bursa'nın Kestel ilçesinde evinde yalnız yaşayan 94 yaşındaki yaşlı kadının dramı sosyal medyada yayınlanınca, videodan sonra bakanlık ekipleri, kaymakamlık ve belediye harekete geçti. Yaşlı kadın bakımevine yerleştirildi. Mahalle muhtarı, belediye ve vatandaşların da Safiye Nine'ye zaman zaman yardım yaptığı ortaya çıktı.

Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Saatçi Sokak'ta yaşayan Safiye Pişkin (94), yardıma muhtaç olması üzerine vatandaşlar tarafından videosu çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu gören vatandaşlar yardım etmek için Pişkin'in yaşadığı eve gitti. Video kısa sürede birçok vatandaş ve kurumlara ulaştı. 1 çocuk ve 2 torun sahibi olan 94 yaşındaki Safiye Pişkin, hasta nakil ambulansı ile bakımevine yerleştirildi.

Safiye teyzeye temizliği ve yemeği yapıldığını söyleyen Ahmet Vefik Paşa Muhtarı Tuncay Özel, "Safiye teyze 90 yaşlarında mahallemizde yaşayan bir teyzemiz. Safiye teyze 2023 yılında bakımevine yatmaya müracaat edildiğinde, kızı bakmak için yanına aldı. Daha sonra kızından ayrılıp torununa yerleşti. Safiye teyzeye Kurban Bayramı'na kadar torunu bakıyordu. Biz 2 gündür Safiye teyzeyi bakımevine yerleştirmek için çabalıyoruz. Safiye teyze kendini izah eden durumda olduğundan vasilik davası açılması için bir süreci vardı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü zaten alacaktı. Müraacatı yapılmış, evrak işleri devam ediyordu. Şu anda Safiye teyzeyi aldılar. Safiye teyze evinde yalnız kaldığı sürece temizliği yapıldı, yemeği belediyeden geldi. Geçen sene çocukları tarafından yatış işlemleri için müracaatta bulunuldu. Ama sonra aile tarafından alınmak istendi. O an yatırılmadı. Zaten torunu bakıyordu. Ama yüksek binada oturduğu riskli olduğu için torununun evinde kalamadı" diye konuştu.

Safiye teyzenin kendisinde kaldığını, evine gitmek istediği için geri döndüğünü söyleyen Safiye Pişkin'in torunu İsmail Batur, "Safiye ninem bende kalıyordu. Bir sene baktım. Ama durmak istemiyordu. Kendi evinde kalmak istiyordu. Durmak istemediği için kendi evine getirdim. "Buraya gelemeyiz ben de eşim de çalışıyoruz" dedim. Ben ninemi atmam. Zaten o bizim ninemiz. Ama sorun bir yerde durmaması. Muhtar ve belediye tarafından yardım geliyordu. Gelen yemekleri yemiyordu. Çöpe gidiyordu. Sadece yoğurt yiyordu. Şu an belediyenin hasta nakil ambulansı ile aldılar bakımevine gitti" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 94 yaşındaki yaşlı kadının dramı sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika

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