Bursa'da A Milli Takım coşkusu sokaklara taştı, 250 araçlık konvoy kenti turladı - Son Dakika
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Bursa'da A Milli Takım coşkusu sokaklara taştı, 250 araçlık konvoy kenti turladı

Bursa\'da A Milli Takım coşkusu sokaklara taştı, 250 araçlık konvoy kenti turladı
14.06.2026 08:54  Güncelleme: 09:04
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Bursa'da A Milli Futbol Takımı'na destek için 250 araç ve 700 vatandaşın katıldığı dev konvoy düzenlendi. Togg'ların yoğunlukta olduğu etkinlikte milli heyecan sokaklara taştı.

Bursa'da A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla sabahın erken saatlerinde düzenlenen dev araç konvoyu, kentte adeta bayram havası estirdi. Yaklaşık 250 araç ve 700 vatandaşın katıldığı organizasyonda kırmızı-beyaz renklere bürünen şehirde milli heyecan sokaklara taştı. Yerli ve milli otomobil Togg'ların yoğunlukta olduğu konvoy, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Konvoy anı dron ile görüntülendi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen noktada toplanan vatandaşlar, araçlarını Türk bayrakları, milli takım flamaları ve çeşitli süslemelerle donattı. Konvoyun hareket etmesiyle birlikte kent merkezinde renkli görüntüler oluşurken, sürücüler korna çalarak milli takıma destek mesajları verdi. Güzergah boyunca vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve yol kenarlarından konvoyu selamladı. Özellikle yerli üretim Togg marka araçların yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, onlarca Togg'un oluşturduğu görüntü dikkat çekti. Vatandaşlar, hem milli takıma hem de Türkiye'nin yerli otomobiline destek vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konvoya katılanlar arasında sosyal medyada "Yerli Kamavinga" olarak tanınan fenomen isim de yer aldı. Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Kamavinga, A Milli Takım'ın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bugün burada Türkiye için toplandık. Milli takımımızın başarılı olacağına inanıyoruz. Tüm kalbimizle onları destekliyoruz" dedi.

Açıklamalarının ardından futbol topuyla yeteneklerini sergileyen Kamavinga, yaptığı freestyle hareketlerle vatandaşların ilgisini çekti. Top hakimiyetiyle beğeni toplayan fenomen isim, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bursa'nın birçok noktasını gezen konvoy, şehir turu boyunca güvenlik ekiplerinin koordinasyonunda ilerledi. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alınırken, organizasyon sorunsuz şekilde tamamlandı.

Kent turunun ardından yüzlerce araç ve vatandaş, milli maçın dev ekrandan yayınlandığı Nilüfer Belediye Binası önünde bir araya geldi. Burada toplanan taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlar yaparak milli takım lehine destek gösterilerinde bulundu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla tribün atmosferi oluşturan vatandaşlar, karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti.

Bursa'da gün boyu süren milli takım coşkusu, dronla ve profesyonel kameralarla yerden görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yüzlerce aracın oluşturduğu uzun konvoy dikkat çekerken, yerden kaydedilen görüntülerde ise vatandaşların heyecanı ve milli birlik ruhu ön plana çıktı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Bursa'da A Milli Takım'a verilen desteği bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da A Milli Takım coşkusu sokaklara taştı, 250 araçlık konvoy kenti turladı - Son Dakika

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