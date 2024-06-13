Bursa'da Bayramda Kamyon, Çekici ve Tanker Geçişlerine İzin Verilmeyecek - Son Dakika
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Bursa'da Bayramda Kamyon, Çekici ve Tanker Geçişlerine İzin Verilmeyecek

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bayramda yaşanabilecek kaza ve trafik yoğunluğunu önlemek için 'kamyon, çekici ve tanker' geçişlerine 2 gün boyunca izin verilmeyeceğini açıkladı. Bu kararda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden idari yaptırım uygulanacaktır.

13.06.2024 16:58
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bayramda yaşanabilecek kaza ve trafik yoğunluğunu önlemek için 'kamyon, çekici ve tanker' geçişlerine 2 gün boyunca izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"2024 yılı Kurban Bayramı tatili ile Eğitim Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması ile birlikte, vatandaşlarımızın 14 - 15 Haziran 2024 tarihlerinde özellikle büyükşehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği ve taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve trafik kazalarının önlenmesi hedefiyle gerekli trafik tedbirleri alınmıştır. Ayrıca kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran 2024 Cuma günü, saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar arada kalan girişler dahil seyirlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda yasaklanması kararı alındı. Yasaklama kararına uymayanlar hakkında gerekli idari cezai işlemlerin uygulanacaktır."

Yukarıda açıklanan sebeplerle Bursa Valiliği tarafından alınan kararda şu şekilde açıklandı;

"14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar O-5 Otoyolundan (Gebze-İzmir), Bursa İli, İzmir istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine yasaklama getirilmiştir. Söz konusu araçlar yasak bitimine kadar tespiti halinde uygun yerlerde kolluk kuvvetleri nezaretinde bekletilmesi uygun görülmüştür. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ana arter üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir. Bu kararda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden idari yaptırım uygulanacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Bayramda Kamyon, Çekici ve Tanker Geçişlerine İzin Verilmeyecek - Son Dakika

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