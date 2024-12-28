Bursa'da BESAŞ'ın Yeni Satış Noktaları Hizmete Girdi - Son Dakika
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Bursa'da BESAŞ'ın Yeni Satış Noktaları Hizmete Girdi

Bursa\'da BESAŞ\'ın Yeni Satış Noktaları Hizmete Girdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 yeni BESAŞ satış noktası açarak, vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir gıdaya erişimini artırdı. BESAŞ, Bursa'da 500'den fazla bayi ile kaliteli gıda ürünleri sunuyor.

28.12.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 BESAŞ satış noktasını devreye alarak bölge halkının hizmetine sundu.

Türkiye'nin en büyük üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek üretim tesisine sahip olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor. Bursa'da 500'den fazla bayi ile hizmet veren BESAŞ, fabrika satış mağazalarının yanı sıra ilçelere de satış noktaları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 yeni BESAŞ satış noktası devreye alındı. Böylelikle kalite kontrol süreçleri BESAŞ tarafından gerçekleştirilen 200'ün üzerindeki gıda ürünü, Mustafakemalpaşalıların beğenisine sunuldu. Süt ürünlerindeki fiyat avantajlarının yanı sıra uygun fiyatlı kuşbaşı ve kıyma satışıyla halkın yararına adımlar atan BESAŞ, ilçelerde de uygun fiyatlı ürünleri ulaşılabilir hale getiriyor.

BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Bursalılara kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Mustafakemalpaşa ile ilgili planlama yapıldığını belirten Demirtaş, "Mustafakemalpaşa ilçesi Şevketiye, Züferbey, Tatkavaklı ve Hamzabey mahallelerinde açtığımız BESAŞ satış noktalarında, ürünlerimizi vatandaşlarımıza sunduk. Tüm ilçelerimizde ve farklı mahallelerinde yeni satış noktaları oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in vizyonu doğrultusunda projelerimizle Bursalıları mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da BESAŞ'ın Yeni Satış Noktaları Hizmete Girdi - Son Dakika

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