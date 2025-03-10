Bursa\'da Bilim ve Teknoloji Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Bilim ve Teknoloji Şöleni', yüzlerce öğrencinin katılımıyla festival havasında yapıldı. Sanal gerçeklik uygulamalarından drone gösterilerine, robotik gösterilerden bilgi yarışmalarına kadar birçok etkinliğe katılan bilim tutkunları, teknoloji dolu bir gün geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilimsel düşünme yeteneğine sahip ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bilim ve Teknoloji Haftası Bilim Şöleni' gerçekleştirildi. 8- 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla ilk kez düzenlenen etkinliğe, bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi. Bilimsel içerikli atölyelerden bilim şovlarına, bilgi yarışmalarından sanal gerçeklik deneyimine kadar birçok etkinliğe katılan çocuklar ve gençler, robot ve drone gösterilerini, maker atölyelerini ve havacılık uygulamalarını deneyimleme şansı yakaladı. Çocuklarıyla birlikte bilim dolu bir gün geçiren aileler de heyecan dolu oyunlar, interaktif atölyeler ile teknolojinin sonsuz evreninde keşfe çıktı.

"Hep birlikte bilimin ışığında ilerleyelim"

Çocuklarda bilimsel farkındalığı artırmak, bilime olan ilgiyi pekiştirmek ve gençleri bilimle buluşturmak amacıyla şenliği düzenlediklerini dile getiren Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakan Arık, bilim ve teknolojinin günümüzün en önemli itici gücü olduğunu hatırlattı. Geleceğe yön veren, toplumsal gelişimi sağlayan ve sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan bilim ve teknolojinin güçlü bir toplum inşa etmenin en önemli unsurlarından olduğunu söyleyen Arık, "Bilimsel içerikli atölyelerden, sanal gerçeklik deneyimlerine, robot gösterilerinden drone etkinliklerine kadar geniş yelpazede hazırlanan aktivitelerle bilimin eğlenceli ve öğretici yönünü keşfediyoruz. Başkanımız Mustafa Bozbey önderliğinde çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmayı, keşfetme yönlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji liderleri burada, aramızda yetişiyor. Hep birlikte bilimin ışığında ilerleyelim ve geleceği birlikte şekillendirelim" dedi. - BURSA