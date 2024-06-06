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Bursa'da büyük deprem tatbikatı başladı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, AFAD koordinesinde yıkımı süren bir site de deprem arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde kentsel dönüşüm sebebiyle yıkımı devam eden sitenin enkazında yapılan arama kurtarma tatbikatına yüzlerce AFAD personelinin yanı sıra bölgeye getirilen çok sayıda iş makinesi de destek verdi. Sabah erken saatlerde başlayan tatbikat sebebiyle çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.