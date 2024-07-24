Bursa'da Çamlık orman ihalesine Mudanya ve Büyükşehir Belediyesi birlikte katıldı - Son Dakika
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Bursa'da Çamlık orman ihalesine Mudanya ve Büyükşehir Belediyesi birlikte katıldı

Bursa\'da Çamlık orman ihalesine Mudanya ve Büyükşehir Belediyesi birlikte katıldı

Bursa'da Mudanya ve Büyükşehir Belediyesi, deniz manzaralı Çamlık orman ihalesine birlikte katıldı. İhaleye özel bir şirket en yüksek teklifi verdi ancak evraklarının incelenmesi sonrası nihai karar verilecek.

24.07.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Bursa'da 116 dönümlük deniz manzaralı Çamlık orman ihalesine Mudanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi birlikte katılma kararı aldı. 23 Temmuz'da yapılan ihaleye özel bir şirket 6 milyon 100 bin lira bedel teklif etti. Mudanya Belediyesi 6 milyon 10 bin lira teklif ederek bu rakamın 90 bin lira altında kaldı. Şirketin evraklarının incelenmesinin ardından ihale nihai karara bağlanacak.

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'nün ihaleye çıkardığı Mudanya Altıntaş Mahallesi Tilkitepe mevkiindeki Çamlıbel Orman Parkı'nın işletilmesine Mudanya ve Bursa Büyükşehir belediyeleri talip oldu. 115 bin 900 metrekarelik Altıntaş Çamlıbel Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkı için 23 Temmuz 2024 tarihinde ihale yapıldı. Orman Parkı için özel bir firma yıllık 6 milyon 100 bin lira bedel teklif ederek ihalenin en yüksek rakamını verdi. Mudanya Belediyesi 6 milyon 10 bin lira teklif ederek bu rakamın 90 bin lira altında kaldı. En yüksek bedeli teklif eden şirketin evraklarının incelenmesinin ardından ihale nihai karara bağlanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Çamlık orman ihalesine Mudanya ve Büyükşehir Belediyesi birlikte katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Çamlık orman ihalesine Mudanya ve Büyükşehir Belediyesi birlikte katıldı - Son Dakika
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