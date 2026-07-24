Bursa’da polisle gerginlik yaşayan CHP’liler hakkında soruşturma

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde yaşanan gerginlik nedeniyle aralarında CHP milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi hakkında "görevli kolluk kuvvetlerine karşı sözlü ve fiziksel müdahalede bulunma" ile "dağılmama" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden alınmasının ardından 9 Nisan tarihinde yapılan başkan vekili seçimine katılmak isteyen CHP'li meclis üyeleri, milletvekilleri ve partililer ile polis arasında arbede yaşanmış, CHP'liler seçime alınmamıştı. Büyükşehir Belediyesi otoparkında yaşanan olay sonrası CHP'liler yolu kapatarak Kent Meydanı'na yürüyüş yapıp burada oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirmişti.

Polisle arbede yaşayan ve aralarında milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, görevden alınan eski CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP'li belediye başkanları ve meclis üyelerinin bulunduğu 34 kişi hakkında "görevli kolluk kuvvetlerine karşı sözlü ve fizik müdahalede bulunma" ve "kolluk kuvvetlerinin uyarı ve ikazlarına rağmen uyarıları dikkate almayarak dağılmama" suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, olay gününde yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Demokratik hakkımızı kullanarak silahsız ve saldırısız bir şekilde, barışçıl bir şekilde bunu protesto etmek amacıyla Kent Meydanı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştirdik. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanımız, partililerimiz, meclis üyelerimizle birlikte hiç kimseye zarar vermedik, yolu asla kapatmadık. Tamamen demokratik bir haktı. Bildiğiniz üzere Anayasa'nın 26 ve 34'üncü maddesine göre silahsız ve saldırısız şekilde toplanma ve protesto etme özgürlüğüne sahiptir. Biz de bu hakkımızı kullandık."

"BİZ BURSA VALİLİĞİ'NİN TALİMATI ÜZERİNE ORAYA KATILDIK"

Bir süre önce ifadesi alınmak üzere polis merkezinden arandığını söyleyen Akbulut, "Geçenlerde kolluk tarafından arandık, ifademiz için davet edildik. Gittiğimizde bize yöneltilen soru şuydu, 'Başkan vekilliğini protesto etmek için orada bulunmanızın sebebi neydi, sizi oraya kim çağırdı, kim davet etti?' Ben de onlara dedim ki, 'Ben bir meclis üyesiyim, başkan vekilliğini protesto etmek için orada değildim. Aksine başkan vekili seçimine davet üzerine katıldım. Bize de oraya katılmamız için talimat veren kişi Bursa Valiliği'dir. Biz Bursa Valiliği'nin talimatı üzerine oraya katıldık, oraya gittik. Kesinlikle amacımız bir şeyi protesto etmek değildi. Aksine biz içeriye alınmayarak, içeride herhangi bir karşı görüş olmadan bu seçim gerçekleştirilmesi demokrasiye vurulmuş büyük bir baltaydı'. ve bu devam ettiriliyor. Bir meclis üyesine ne yazık ki bu soru soruluyor ve demokrasi çiğnenmeye, temsiliyet çiğnenmeye devam ediyor. Bu açıdan da çok üzgün olduğumuzu ifade etmek isterim. Sadece meclis üyeleri değil, orada bulunan bazı kişiler hakkında da bildiğim kadarıyla soruşturma var. Ben polise onu sorduğumda 'Tespit edebildiğimiz herkese bu soruşturmayı açacağız' dendi. Belediye başkanları da var, partililerimiz de var" şeklinde konuştu.