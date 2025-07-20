Bursa\'da Çocuk Boğulmaktan Kurtarıldı

Bursa'da Nilüfer Çayına düşen 1,5 yaşındaki çocuğu boğulmaktan kurtaran Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik personeli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından ödüllendirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 1,5 yaşındaki çocuk Nilüfer Çayı'na düşmüş güvenlikçi de atlayıp onu kurtarmıştı. Birkaç dakika önce kaydedilen görüntülerde ise ailenin diğer çocuklarının da tehlikeye aldırış etmeden suya atladıkları görülüyor.

Olay, dün akşam Bursa'nın en büyük parklarından biri olan Hüdavendigar Kent Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havalardan bunalan aile, çocuklarıyla birlikte parkın içinden akan Nilüfer Çayının yanına oturmaya geldi. Ağacın altında oturan ailenin gözü önünde 1,5 yaşındaki çocuk, Nilüfer Çayına düştü. Parkın içerisinde güvenliği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik personeli de, çocuğun suya düştüğünü görmesiyle koşarak geldi. İlk önce çocuğu yakalamaya çalışan güvenlikçi, daha sonra boyuna kadar gelen suya girerek çocuğu suyun yüzeyine çıkardı. Ailesine teslim edilen çocuk, büyük bir korku yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey de, hiç düşünmeden suya girerek 1,5 yaşındaki çocuğu boğulmaktan kurtaran güvenlik personelini ziyaret etti. 13 yıldır güvenlik personeli olarak görev yapan Furkan Mercan'a çeşitli hediyeler takdim ederek ödüllendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Aileleri de burada uyarmak gerekiyor. Her zaman bizlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Sürekli suyun kenarındaki kişileri uyaralım. 1,5 yaşında bir canı kurtardın. Sizlerin emeği inanılmaz derece fazla olduğunu gördük. Allah'tan o an oradaydınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hayatın boyunca unutamayacağın en büyük mutluluğun olacaktır" dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin öncesinde, 1,5 yaşındaki çocuğu kurtaran güvenlik personelinin uyarı içi bölgeye gittiği ortaya çıktı. Nilüfer Çayının yanında oturan ailenin diğer çocuklarının suya girip çıktığını gören ekipler, uyarı yapmak için gittiğinde minik çocuğun suya düştüğünü fark ediyor. - BURSA