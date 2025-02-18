Bursa'da Çocuklar İçin Moral Dolu Etkinlik - Son Dakika
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Bursa'da Çocuklar İçin Moral Dolu Etkinlik

Bursa\'da Çocuklar İçin Moral Dolu Etkinlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve LÖDER iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, kanser tedavisi gören çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çocuklar, atölyelerde farklı aktivitelerle hem eğlenip hem öğrenirken, moral buldular.

18.02.2025 16:09  Güncelleme: 16:12
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve LÖDER iş birliği ile düzenlenen etkinlikle, Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar moral buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü, Bilim Teknoloji Merkezi ve Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) iş birliği ile Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, kendileri için özel hazırlanan atölyelerde keyifli zaman geçirdi. Mikroskop ile hazır konuma getirilmiş numuneleri inceleyen çocuklar, uzmanlar eşliğinde doğru el yıkama tekniklerini öğrendi. Yapılan köpük şovu ile neşe dolu dakikalar geçiren çocuklar, gün boyu yapılan etkinliklerle moral depoladı.

Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Elif Derya Güngören, önemli bir halk sağlığı problemi olan çocukluk çağı kanser hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi. Toplumda farkındalığı artırmak, aileleri bilgilendirmek ve erken tanı alarm semptomlarının fark edilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Güngören, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de bu tür sosyal projelere büyük önem verdiğini belirterek düzenli olarak çocuklara yönelik etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş ise bu tür çalışmaların çocukların tedavi sürecine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Etkinliklerin ayda bir düzenlenmesini önemsediklerini söyleyen Güneş, örnek iş birliği için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Çocuklar İçin Moral Dolu Etkinlik - Son Dakika

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