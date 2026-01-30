İHA\'nın haberi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Mevlana Camisi yanında geçen ay çöken istinat duvarı İHA'nın haberi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

17 Aralık'ta çöken istinat duvarının durumu, yol ve caminin 40 gündür kapalı olması İHA tarafından önceki gün gündeme taşınmıştı. Haber üzerine Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Mevlana Camii çevresinde çöken ve güzergahtaki trafiği aksatan istinat duvarının kaldırılarak yenilenmesi için harekete geçti.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında yeni yapılacak istinat duvarı 120 metre uzunluğunda ve ortalama 6,5 metre yüksekliğinde inşa edilecek. Proje çerçevesinde yaklaşık 950 metreküp beton ve 50 ton demir kullanılması planlanırken, toplamda 4 bin metreküp kazı ve dolgu imalatı gerçekleştirilecek.

Mahalle sakinleri ve cami cemaati Büyükşehir Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. - BURSA