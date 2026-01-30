İHA'nın haberi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İHA'nın haberi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

İHA\'nın haberi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti
30.01.2026 13:10  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Mevlana Camisi yanında çöken istinat duvarı, İHA'nın haberi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmeye başlandı. Yeni istinat duvarı 120 metre uzunluğunda ve 6,5 metre yüksekliğinde inşa edilecek.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Mevlana Camisi yanında geçen ay çöken istinat duvarı İHA'nın haberi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

17 Aralık'ta çöken istinat duvarının durumu, yol ve caminin 40 gündür kapalı olması İHA tarafından önceki gün gündeme taşınmıştı. Haber üzerine Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Mevlana Camii çevresinde çöken ve güzergahtaki trafiği aksatan istinat duvarının kaldırılarak yenilenmesi için harekete geçti.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında yeni yapılacak istinat duvarı 120 metre uzunluğunda ve ortalama 6,5 metre yüksekliğinde inşa edilecek. Proje çerçevesinde yaklaşık 950 metreküp beton ve 50 ton demir kullanılması planlanırken, toplamda 4 bin metreküp kazı ve dolgu imalatı gerçekleştirilecek.

Mahalle sakinleri ve cami cemaati Büyükşehir Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Mevlana, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İHA'nın haberi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Juventus oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Juventus oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:31:10. #7.11#
SON DAKİKA: İHA'nın haberi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.