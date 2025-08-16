Bursa'da Dağ İlçelerindeki Yollar Yenileniyor - Son Dakika
Bursa'da Dağ İlçelerindeki Yollar Yenileniyor

16.08.2025 12:48  Güncelleme: 12:50
Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde 35 mahallede 65 bin metrekare parke kaplama ve ulaşım konforunu artırmak için sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Harmancık, Orhaneli, Keles ve Büyükorhan ilçelerinde gerçekleştirilen projelerle yollar yenileniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde yolları yenileyerek, ulaşımı konfora kavuşturuyor.

Bursa'nın ulaşım meselesine köklü çözümler üretmek için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları da daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için de yoğun çaba gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki yollar yenileniyor. Keles'te de Avdan - Basak Yolunda da sathi kaplama hazırlık çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde 35 mahallede 65 bin metrekare de parke kapladı.

Harmancık'ta kesintisiz ulaşım

Harmancık ilçesi Gedikören-Akpınar-Kışmanlar hattındaki toplam 15 kilometrelik güzergahta, yangınlar dolayısıyla ara verilen iki kat sathi kaplama işlemleri bitirildi. Gökçeler-Çınar mahalleleri arasında 5 kilometre, Çatalsöğüt-Doğancılar-Karagözler-Demirciler güzergahında 9 kilometre olmak üzere toplam 14 kilometrelik hatta ise ikinci kat sathi kaplama işlemlerine başlandı. Yayabaşı-Okçular arasındaki 2,5 kilometrelik yol da sathi kaplama programına alındı.

Orhaneli, Keles ve Büyükorhan sırada

Çalışmalar kapsamında Orhaneli ilçesi Topuk, Osmaniye ve Baloğlu mahallelerindeki toplam 6500 metrelik yolda sathi kaplama işlemi yapılacak. Büyükorhan ilçesi Pınar-Çeribaşı, Çeribaşı-Derecik, Derecik-Yenice arasındaki güzergahta ise 8000 metrelik, Keles ilcesi Basak Mahallesi'nde 10 kilometrelik sathi kaplama işlemi gerçekleştirilecek.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden ötürü Başkan Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA

