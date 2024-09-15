Bursa'da Duygusal Mesaj: Şeftali ve Üzüm Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Duygusal Mesaj: Şeftali ve Üzüm Alındı

Bursa\'da Duygusal Mesaj: Şeftali ve Üzüm Alındı

Bir genç çiftçi, şeftali ağacında bulduğu notla duygulandı; notta 'hakkınızı helal edin' yazıyordu.

15.09.2024 09:58
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Bursa'da şeftali ağacına asılı bulunan "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık. Hakkınızı helal edin" notu duygulandırdı. Üzüm ve şeftaliyi alan kişinin, notun yanına ayrıca 50 lira bırakması dikkat çekti.

Bursa'nın kırsal bölgelerinden birinde, 16 yaşındaki Berkan Gergin, şeftali ve üzüm bahçesine geldiğinde unutulmaz bir an yaşadı. Genç çiftçi, şeftali ağacında bir not ve yanında bir miktar para buldu. Notta, "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık, hakkınızı helal edin" yazılıydı. Berkan Gergin, notu ve parayı bulduğunda çok duygulandığını belirtti. Notun içtenliğinden ve düşünceli davranıştan etkilenen Gergin, "Hakkım helal olsun, paraya bile gerek yoktu" diyerek duygularını ifade etti.

Bu olay, hem tarla sahibinin hem de bölge sakinlerinin kalplerini ısıttı. - BURSA

Kaynak: İHA

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