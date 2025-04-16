Bursa'da Ekrem İmamoğlu Protestolarından Tutuklamalara Tahliye

Haber: Sibel KAHRAMAN

(BURSA)- Bursa'da, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası yapılan eylemlere katıldığı için tutuklanan Avukat Ahmet Keskin ve iki kişi için tahliye kararı verildi.

Bursa'da, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası yapılan eylemlere katıldığı için tutuklanan Avukat Ahmet Keskin ile V.S.Y. ve E.C. için Adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Bu tahliyeler ile birlikte Bursa'da protestoların ardından tutuklanların sayısı 12'ye düştü.