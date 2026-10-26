Bursa\'da elektrik hatlarının bakımı helikopterle yapıldı, vatandaşlar anları kaydetti

Bursa'da elektrik iletim hatlarının bakım çalışmaları sırasında helikopter kullanılması dikkat çekti. Havadan gerçekleştirilen çalışmalar, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Elektrik iletim hatlarında bakım ve kontrol çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kullanılan helikopter, hatlar boyunca ilerleyerek ekiplere destek verdi. Yerden ulaşılması güç noktalarda gerçekleştirilen bu tür çalışmalar, enerji nakil hatlarının güvenli ve kesintisiz şekilde hizmet vermesi açısından önem taşıyor.

Gökyüzünde ilerleyen helikopteri gören vatandaşlar, alışılmışın dışındaki görüntülere ilgi gösterdi. Elektrik iletim hatları üzerinde gerçekleştirilen helikopterli bakım çalışmaları sırasında yaşanan dikkat çekici anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.