Bursa\'da \'Engelsiz Bursa Buluşması\' Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin gündelik hayattaki rolünü artırmak, karşılaştıkları gerçek engellere dikkat çekmek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla 'Engelsiz Bursa Buluşması' düzenlendi.

Bursa'nın daha yaşanılabilir ve daha ulaşılabilir hale gelmesi için hayatı kolaylaştırıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında herkesin eşit ve mutlu yaşadığı bir Bursa için 'Engelsiz Bursa Buluşması' düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve engelli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen buluşma, Cumhuriyet Caddesi Çancılar girişinden başlayıp Hanlar Bölgesinde son bulan kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe özel bireyler ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız da katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları dövizlerle engelsiz yaşam haklarına dikkat çekti.

Program, Merinos Parkı'ndaki etkinliklerle devam etti. Atölyeler, gösteriler, beceri ve empati parkuru gibi birçok alanda eğlenceli bir gün geçiren engelli bireyler ve aileleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı programla moral depoladı.

Konuşmasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa'yı herkes için yaşanabilir kılmak istediklerini söyledi. Herkesin eşit şekilde kent hayatına katılabildiği bir Bursa hayal ettiklerini belirten Saldız, bu amaçla da bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Mustafa Bozbey'in vizyonuyla insan odaklı, hak temelli ve erişilebilir bir kentsel yaşamı inşa etme kararlılığıyla çalıştıklarını anlatan Saldız, "Toplumu herkes için erişilebilir kılmak; yalnızca bir teknik konu değil, aynı zamanda derin bir vicdan meselesidir. Bu anlayışla toplu taşıma araçlarımızı herkesin kullanımına uygun hale getiriyoruz. Kamusal alanlarda dijital ve fiziksel erişilebilirliği standart hale getirmek için çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlere eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini entegre ediyoruz. Sivil toplumla, derneklerle istişare içinde hareket ediyoruz. Bursa'yı herkes için adil, eşit, erişilebilir ve yaşanabilir bir kent haline getirme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sizlerin varlığı bize güç veriyor " dedi.

Osmangazi Belediyesi Başkanvekili Hande Apaydın, eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşamın mümkün olabileceğini hatırlatmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi. Önyargıların ve ihmallerin asıl engeller olduğunu söyleyen Apaydın, kentin her bireyi için güvenli, erişilebilir ve onurlu bir yaşam kurana dek çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, engelsiz bir yaşam için buluştuklarını söyledi. Kafaların ve yüreklerin içerisindeki engelleri aşmanın daha önemli olduğuna dikkat çeken Karagöz, kent içerisindeki mekansal engelleri de el birliğiyle aşacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bursa İşitme Engelliler Derneği Kılıç Kalkan ekibinin sahne gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Bursa Otizm Derneği halk oyunları, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Ritim Grubu ve Buges korosunun gösterileriyle eğlenen vatandaşlar, BTM Bilim Gösterisi, zumba ve DJ performansıyla enerji dolu bir gün geçirdi. Renk Otizm Derneği Renkli Koro'nun performansıyla müzik ziyafeti çeken katılımcılar, Kent Orkestrası konseriyle doyasıya eğlendi. - BURSA