Bursa\'da gazeteciler adına hatıra ormanı oluşturulacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçileriyle bir araya geldiği programda, "Sizlerin emeği sayesinde kentimizin ve ülkemizin yarınları daha aydınlık, daha adil ve daha güvenli olacak" dedi. Bozbey, Yunuseili'nde basın hatıra ormanı oluşturacaklarını da müjdeledi.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki programa, Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, basın meslek kuruluşlarının yöneticileri, yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.

Basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Başkan Mustafa Bozbey, özgür, bağımsız ve güçlü bir basın olmadan şeffaf bir yönetimden ve güvenli bir toplumdan söz edilemeyeceğini söyledi. Basın kuruluşlarının; temiz yönetimin, toplumsal denetimin ve ortak aklın en önemli güvencelerinden olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, "Doğru, zamanında ve sorumlu biçimde yapılan her haber; toplumun sağlığına, güvenliğine ve huzuruna doğrudan katkı sunmaktadır. Ne yazık ki gazetecilik mesleği uzun süredir baskılarla, sansürlerle, erişim engelleriyle, tehditlerle ve cezalarla zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Haber alma hakkının önüne konan engeller; tutuklu gazeteciler, kapatılan yayınlar ve dijital mecralara getirilen kısıtlamalar, kabul edemeyeceğimiz bir tabloyu karşımıza çıkarmaktadır. Zorluklara rağmen mesleğinizi sürdürmeye gayret ediyorsunuz. Hepinize bunun için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gazeteciliğin büyük bir sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Gerçekleri çarpıtmadan, algı yönetimine teslim olmadan, bilgiyi doğrulayarak yapılan habercilik, toplumun vicdanıdır. Yanlış bilgilerle yönlendirilen değil, hakikatle buluşan bir toplum hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Kamu yararını önceleyen, insan onurunu gözeten ve gerçeği merkeze alan bir basın anlayışı; demokrasiyi güçlendirir, toplumsal güveni büyütür. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak özgür ve sorumlu basını demokrasimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şeffaf yönetim anlayışımızla, bu sorumluluğu hep birlikte büyütmeyi değerli buluyoruz" dedi.

Kamuoyunu bilgilendiren basın emekçileriyle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Basın mensuplarının emeği sayesinde ülkemizin ve kentimizin yarınları daha aydınlık, daha adil ve daha güvenli olacaktır. Basının gücü ve özgürlüğü arttıkça, toplumun umudu da büyüyecektir. Önümüzdeki günlerde Yunuseli Ağaçlandırma Alanı'nda bir araya geleceğiz. Her basın mensubu adına bir fidanı toprakla buluşturacağız. 'Yeniden Yeşil Bursa' hedefimize hep birlikte kararlılıkla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Abdi İpekçi, Metin Göktepe, Ahmet Taner Kışlalı olmak üzere tüm basın şehitlerini saygı ve rahmetle andığını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Merdan Yanardağ nezdinde, mesleğini onurla yaptığı için özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm tutuklu gazetecileri de selamlıyorum. Hakikati savunmaktan vazgeçmeyen tüm basın emekçileriyle dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de gazeteciliğin en zor mesleklerden biri olduğunu belirtti. Basın özgürlüğünün sağlanması için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bursa Gzeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Özgür bir basın olmadan demokrasinin eksik kalacağını vurgulayan Kolaylı, basın emekçilerinin yanında yer alması ve programı düzenlemesi dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Tayfun Çavuşoğlu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ifadesinin 1961 yılında gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar kazandıran 212 Sayılı Yasa'nın kabul edildiği tarihten geldiğini hatırlatarak tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve basın mensupları, özel günün anısına pasta kesti. Basın mensupları da Başkan Bozbey'e mesleklerine verdiği değer ve düzenlediği programdan dolayı teşekkür etti. - BURSA