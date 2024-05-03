Bursa'da Gazi İlkokulu'nda Çevreci Etkinlik: Eski Lastikler Saksıya Dönüştürüldü - Son Dakika
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Bursa'da Gazi İlkokulu'nda Çevreci Etkinlik: Eski Lastikler Saksıya Dönüştürüldü

Bursa\'da Gazi İlkokulu\'nda Çevreci Etkinlik: Eski Lastikler Saksıya Dönüştürüldü

Bursa'da Gazi İlkokulu'nda yapılan etkinlikte yaklaşık 100 veli ve öğrenci eski lastikleri boyayarak saksı yaparken, okula yeşil alan kazandırıldı. Etkinlikle birlikte kadın istihdamının arttırılması ve çevre bilinci oluşturulması amaçlandı. Saksılara çiçeklerin yanı sıra maydanoz, domates ve çeşitli bitkiler dikildi. Gazi İlkokulu Müdürü Derya Karateke, okulun çevreci bir okul olarak tanınmasını ve kadınların gücünün önemini vurguladı.

03.05.2024 09:35
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Bursa'da Gazi İlkokulu'nda yapılan etkinlikle yaklaşık 100 veli ve öğrenci eski lastikleri boyayarak saksı yaptı. Renkli lastiklerle birlikte okula yeşil alan kazandırılırken veliler de çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirdi. Saksı lastiklere çiçeklerin yanı sıra maydanoz, domates ve çeşitli bitkiler dikildi.

Bursa'da kadın istihdamının arttırılması ve çevre bilinci oluşturmak adına Gazi İlkokulu'nda çevreci bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte eski lastikler boyanarak geri kazandırıldı. Öğretmenlerin koordinesinde öğrenciler ve anneleri tarafından boyanan lastiklerin içine toprak doldurularak çiçekler ekildi. Yaklaşık 100 öğrenci ve velinin katıldığı etkinlik toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.

Kadınların gücünün, sadece kendi gelecekleri için değil, aynı zamanda dünyanın geleceği için de kritik olduğuna inandıklarını ifade eden Gazi İlkokulu Müdürü Derya Karateke, "Okulumuzda 'Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir' temasıyla okulumuz öğretmenleri, kadın velilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu bağlamda daha çevreci bir okul olma yolunda ilerlemekteyiz. Avrupa Birliği ve Erasmus çerçevesinde çevre projelerimizin kabul edildiğini gururla söylemek isterim. Tüm okul öncesi ve ilkokul öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikte etkinliklerle birlikte daha güzel bir hale getirmek için çabalıyoruz. Gazi İlkokulu çevreci bir okul olarak tanınsın istiyoruz. Bu etkinliği kadın velilerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Kadının eli değince okulumuz daha da güzelleşiyor. Yaklaşık 100 velinin katılımıyla bugün bu etkinliği başlatıyoruz. Aynı şekilde öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikte çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Burada eskimiş lastikleri boyayarak okulumuzun bahçesine saksı olarak hazırlıyoruz. Lastiklerin içlerine toprak doldurarak çiçeklendireceğiz ve yeşil alan oluşturacağız. Sadece çiçek değil belki çocuklarımızın yetiştirebileceği maydanoz, domates, gibi ürünleri yetiştirme fırsatı bulacaklar" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Gazi İlkokulu'nda Çevreci Etkinlik: Eski Lastikler Saksıya Dönüştürüldü - Son Dakika

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