Bursa\'da Gençlerin Fikirleri Ön Planda: \'Genç Fikirler Buluşuyor\' Projesi Başlatıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin karar alma sürecine daha aktif katılım sağlamaları hedefiyle 'Genç Fikirler Buluşuyor' projesini başlattı. Burfaş B Kafe'de bir araya gelen gençler, yapılabilecek çalışmalar ve aktiviteler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Bursa'da gençlik merkezlerinden kültürel gezi programlarına, başarı ve motivasyon kamplarından lise ve üniversite hazırlık kurslarına kadar birçok projeyle gençleri merkeze alan çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, karar alma süreçlerinde gençleri de söz sahibi haline getiriyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Fikirler Buluşuyor' projesi ile gençler karar süreçlerine dahil ediliyor. Atatürk Stadyumu Kütüphanesi B Kafe'de bir araya gelen gençler, mevcut gençlik programları, yerel yönetimlerin sunduğu imkanlar ve gençlerin bunlar üzerindeki konumu üzerine verimli bir tartışma gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan gençlere kahve ve pasta da ikram edildi. Yeni fikirler üreterek çözüm önerileri geliştiren, bilgi edinme, deneyim paylaşma ve ağ kurma imkanları bulan gençler, kendilerine bu ortamı sunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA