Bursa'da Gençlerin Yerel Yönetimlerde Söz Sahibi Olması İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'da Gençlerin Yerel Yönetimlerde Söz Sahibi Olması İçin Çalıştay Düzenlendi

Bursa\'da Gençlerin Yerel Yönetimlerde Söz Sahibi Olması İçin Çalıştay Düzenlendi
14.09.2025 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen çalıştayda gençler, yerel yönetimlere katılımı artırmak için fikirler geliştirdi. Etkinlik, yapay zeka desteğiyle raporlanan atölye çalışmaları ve Bursa'yı tanıtıcı kent turuyla sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından gençlerin yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için düzenlenen çalıştaya katılanlar, oraya koydukları fikirlerle geleceğe ışık saçtılar.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü destekleriyle düzenlenen 'Gençliğin Kıyısında Çalıştayı, Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kamp Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran ve Marmara Bölgesi'nin 8 farklı ilinden gençlik meclisi temsilcileri katıldı. 12-14 Eylül tarihlerinde yapılan etkinlikte, atölye çalışmaları yapay zeka desteğiyle anlık olarak raporlandı. Gençlik Meclisleri'nin mevcut durumunun değerlendirildiği programda, gençlerin yerel yönetimlere katılımını güçlendirecek fikirler ele alındı. Gençlere hem doğayla iç içe ortamda bir araya gelme fırsatı sunan hem de meclisler arası iş birliğini güçlendiren çalıştay, Bursa'yı tanıtıcı kent turuyla sona erdi.

"Çalışmanın devamı gelecek"

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, etkinlik sayesinde gençlik meclisleri hakkında paylaşımlar yapıldığını söyledi. Gençlerin, yerel yönetimlerle nasıl ilişki kurmaları gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Aksoy, "Buradan elde edilen bilgiler, yapay zeka ile raporlandı. Elde edilen çıktılar rapor halinde Ulusal Marmara Kentler Forumu'na sunulmak üzere değerlendirilecek. Bir ilki gerçekleştiren Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile gurur duyuyoruz. Bu çalışmaların devamı gelecektir. Türkiye Gençlik Meclisi çalışması da bu etkinlikte planlandı. Başkan Mustafa Bozbey'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

8 ilden 36 genç

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran, çalıştaya 8 farklı ilden 36 gencin katıldığını dile getirdi. Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Duran, "Bu imkanı bize sunan ve her zaman gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Gençlerin Yerel Yönetimlerde Söz Sahibi Olması İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 12:52:17. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Gençlerin Yerel Yönetimlerde Söz Sahibi Olması İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.