Bursa\'da Gençlerin Yerel Yönetimlerde Söz Sahibi Olması İçin Çalıştay Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından gençlerin yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için düzenlenen çalıştaya katılanlar, oraya koydukları fikirlerle geleceğe ışık saçtılar.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü destekleriyle düzenlenen 'Gençliğin Kıyısında Çalıştayı, Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kamp Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran ve Marmara Bölgesi'nin 8 farklı ilinden gençlik meclisi temsilcileri katıldı. 12-14 Eylül tarihlerinde yapılan etkinlikte, atölye çalışmaları yapay zeka desteğiyle anlık olarak raporlandı. Gençlik Meclisleri'nin mevcut durumunun değerlendirildiği programda, gençlerin yerel yönetimlere katılımını güçlendirecek fikirler ele alındı. Gençlere hem doğayla iç içe ortamda bir araya gelme fırsatı sunan hem de meclisler arası iş birliğini güçlendiren çalıştay, Bursa'yı tanıtıcı kent turuyla sona erdi.

"Çalışmanın devamı gelecek"

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, etkinlik sayesinde gençlik meclisleri hakkında paylaşımlar yapıldığını söyledi. Gençlerin, yerel yönetimlerle nasıl ilişki kurmaları gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Aksoy, "Buradan elde edilen bilgiler, yapay zeka ile raporlandı. Elde edilen çıktılar rapor halinde Ulusal Marmara Kentler Forumu'na sunulmak üzere değerlendirilecek. Bir ilki gerçekleştiren Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile gurur duyuyoruz. Bu çalışmaların devamı gelecektir. Türkiye Gençlik Meclisi çalışması da bu etkinlikte planlandı. Başkan Mustafa Bozbey'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

8 ilden 36 genç

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran, çalıştaya 8 farklı ilden 36 gencin katıldığını dile getirdi. Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Duran, "Bu imkanı bize sunan ve her zaman gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA