Bursa\'da Gençlik Şenliği Coşkusu Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği 2. Gençlik Şenliği' Hüdavendigar Kent Parkı'nda başladı. Gün boyunca spor turnuvalarına ve atölyelere katılan gençler, 'Genç Sahne' konseriyle de doyasıya eğlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Şenliği, Hüdavendigar Kent Parkı'nda başladı. Gençler iki gün boyunca Gençlik ve Spor Bayramı'nı doya doya kutlayacak. Etkinliklerin ilk gününde 19 Mayıs'ın hafızası resim sergisi alanını gezen Bursalılar, 'Gülümse Bursa' ve 360 derece fotoğraf çekim alanlarında özel günü ölümsüzleştirdiler. Fikir duvarı ve karaoke gibi alanlarda eğlenceli vakit geçiren gençler, gün boyunca retro oyun alanı, canlı langırt, sumo güreşi oyunu ve atari alanlarında kahkaha dolu anlar yaşadı. Rodeo alanı, şut becerisi, dev jenga, masa tenisi ve buz hokeyinde yeteneklerini sergileyen gençler, VR gözlük, 3D kalem çizimi, uçak fırlatma rampası, ahşap baskı yapımı, kodlama oyunu, roket fırlatma, arkadaş bilekliği atölyesi ve pankart tasarım noktası gibi atölye aktivitelerine katıldı. Tenis, mini futbol, pickleball, basketbol ve voleybol turnuvalarına da katılan gençler, gün boyunca eğlenmenin tadını çıkardı. 'Genç Sahne'de Yiğit Tayar, Şevval Yüksel, Nursel Çağlar Anadolu Lisesi Orkestrası ve DJ katılanlara müzik dolu bir gün yaşattı. Bursa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ve tiyatro sanatçısı Altuğ Görgü'nün tiyatro üzerine söyleşisi ile Ölü Ozanlar Derneği film gösterimi büyük ilgi gördü.

19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi sahne alıyor

Gençlik Şenliği, 19 Mayıs Pazartesi günü de tüm hızıyla sürecek. Başkan Mustafa Bozbey, 16.30-18.30 saatleri arasında 'Başkan Bozbey Gençlerle' programı kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı'nda gençlerle buluşacak. Gençliğe Hitabe ve Gençlik Meclisi Bildirisi'nin de okunacağı kutlamalarda saat 21.00'de Mor ve Ötesi Grubu'nun sahne almasıyla coşku doruğa çıkacak.

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda saat 23.59'a kadar BursaRay, tramvay ve otobüslerde BursaKart kullanmak suretiyle ulaşım ücretsiz olacak. Bursalıların Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla da 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece BursaRay seferleri gece 01.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca 18-19 Mayıs Pazar ve Pazartesi günleri saat 12.00 ile 23.30 arasında Acemler-Hüdavendigar Kent Parkı arasında ücretsiz ring servisi yapılıyor. Yine 18-19 Mayıs tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı'ndan Uludağ Üniversitesi'ne saat 23.30'a kadar ücretsiz ulaşım sağlanıyor. - BURSA