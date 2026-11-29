Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarına yönelik uygulanan zorla isim değiştirme ve asimilasyon politikaları sırasında yaşanan insan hakları ihlallerini konu alan "Belene Toplama Kampı'nın Son Tutsakları" belgeseli, Bursa'da gösterime sunuldu.

Belgeselde, Belene Toplama Kampı'nda tutuklu kalan 30 kişinin ve eşlerinin yaşadıkları acı dolu süreçlere ilişkin tanıklıkları yer alıyor. Bulgaristan'daki totaliter komünist rejimin 1984-1989 yılları arasında Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarına yönelik yürüttüğü zorla isim değiştirme ve asimilasyon politikaları, çok sayıda insanın hayatında derin izler bıraktı. Söz konusu politikalara karşı çıktıkları için herhangi bir yargılama yapılmadan ve mahkeme kararı olmaksızın alıkonulan kişiler, Tuna Nehri üzerindeki Persin Adası'nda bulunan Belene Toplama Kampı'na gönderildi.

30 kişinin tanıklığı belgeselde yer alıyor

Yeni Bulgar Üniversitesi (NBU) ile BAHAD Derneği iş birliğinde hazırlanan belgesel, dönemin karanlık sayfalarına ışık tutuyor. Yapımcılığını Prof. Lyudmil Hristov'un üstlendiği, yönetmenliğini Dimitır Kotsev'in yaptığı ve senaryosunu Hristo Hristov'un kaleme aldığı filmde, 1984-1987 yılları arasında herhangi bir yargılama yapılmaksızın Belene Toplama Kampı'na kapatılan ve bugün hayatta olan BAHAD üyelerinden 30 kişinin tanıklıklarına yer veriliyor. Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov da yer aldı.

23 yaşında tutuklandı, 75 gün işkence gördü

Bulgaristan'da yaşayan Türklerle ilgili asimilasyon sürecine direniş gösteren ve bu direnişten ötürü eşinin önünde tutuklanan mağdur Ahmet Alpay, yaşadığı süreci dile getirdi. Bugüne kadar yaşadıklarını anlatmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için sorumluluk hissettiklerini belirten Alpay, salondaki kalabalığın kendilerinin artık daha iyi anlaşılmaya başlandığını gösterdiğini ifade etti.

Eşinin gözleri önünden tutuklandı

Kendisinin de bu mağdurlardan biri olduğunu dile getiren Alpay, "23 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tutuklandım. Eşimin gözleri önünde azılı bir terörist gibi yakalandım. Yaklaşık 75 gün devlet güvenlik birimlerinde işkence gördüm. Daha sonra merkez hapishaneye, oradan da Belene Toplama Kampı'na gönderildim. 1984 yılında Bulgaristan'da yaşan Türklerle ilgili bir asimilasyon sürece başlatılmış ve o sürece direniş gösteren kişilerin hukuku sürece tabi tutmadan yargılama aşamalarına geçilmeden doğrudan tutuklanıp belene toplama kampına götürmüşlerdir" diye konuştu.

"Onların mücadelesi sadece kendileri için değildi"

Mestanlı Derneği yönetiminde görev aldığı ve başkanlık yaptığı dönemlerde mağdurlarla daha yakından bir araya geldiğini anlatan Mestaniye Efe, onların yalnızca kendileri için değil, Bulgaristan Türkleri ve Türk kimliği için verdikleri mücadeleye büyük saygı duyduğunu belirtti.

Mestaniye Efe programda söyle konuştu: "Ben 1968 yılında 11 yaşındayken Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş biriyim. Elbette Bulgaristan'da yaşanan bu olayları yaşamadım. Ancak yıllar sonra onlarla tanıştım. Mestanlı Derneği yönetimine girdiğimde, özellikle başkanlık dönemimde onları daha yakından tanıma fırsatım oldu. Onların acılarını, kendileri için değil Bulgaristan Türkleri ve Türk kimliği için verdikleri mücadeleyi öğrendim. Bugün dahi onları her tarafım titreyerek, büyük bir saygıyla selamlıyorum" dedi.

Program, Mestaniye Efe'nin konuşmasının ardından "Belene Toplama Kampı'nın Son Tutsakları" belgesel filminin gösterimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.