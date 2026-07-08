Bursa'da Gözaltılara Protesto

(BURSA) - Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Bursa'da gözaltına alınan gençlere destek için Uluyol Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada gözaltıların hukuka aykırı olduğu savunularak, gözaltındakilerin serbest bırakılması istendi.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Bursa'da gözaltına alınan gençlerin adliyeye sevk edilmesinin ardından Uluyol Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada "NATO'nun, AKP'nin ve patronların bağımsızlık ve halk düşmanı kirli savaş planlarına karşı anti-emperyalist mücadeleyi savunan gençlerin evleri sabahın karanlığında basıldı. Kötü muamele, işkence gören arkadaşlarımız asılsız suçlamalarla itham edildi, avukatlarıyla görüştürülmeleri gizlilik bahanesi ile engellendi" denildi.

Savaşa karşı barışı, emperyalizme karşı bağımsızlığı, soykırıma karşı yaşamı savunanları durdurabileceğini, yaratılan korku iklimiyle memleketi Amerika'ya peşkeş çekeceğini sananların yanıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"NATO'ya karşı çıkmak suç değildir. Emperyalizme karşı mücadeleyi savunmak suç değildir. Suç olan hukuku siyasal baskının aracı haline getirmek, sabaha karşı yapılan operasyonlarla, kapı kırarak, insanlara işkence ederek topluma korku salmaya çalışmaktır. Arkadaşlarımız da memleketin dört bir yanında NATO'ya karşı çıktığı için gözaltına alınan veya tutuklanan hiçbir dostumuz yalnız değildir. Şafak baskınları, gözaltılar ve tutuklamalar halkımızın bağımsızlığı için verilen tamamen meşru ve haklı anti-emperyalist mücadeleden vazgeçmemize neden olmayacaktır. Baskıyla teslim alınacağımızı düşünenler bugüne kadar yanıldı, bugün de yanılacaktır ve tarih boyunca yanılmaya devam edeceklerdir. Siyaset yapma ve örgütlenme özgürlüğüne, yurduna ve memleketine sahip çıkma iradesine, savaşa hayır deme onuruna karşı yönelen saldırılar boşa çıkacaktır. Hep beraber NATO'yu bu memleketten kovacağız, bağımsız, özgür, eşit ve demokratik bir ülkeyi mutlaka kuracağız. Şafak baskınlarıyla değil, halkın iradesiyle konuşacağız. Gözaltılar bizi susturamaz. Arkadaşlarımız ve bütün devrimciler serbest bırakılsın."