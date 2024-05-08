Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu

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Bursa'da Mudanya Bademli Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

08.05.2024 21:07
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Bursa'da hafif ticari araç alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Yangın, Mudanya Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alevlere teslim oldu. Alevler aracın her yanını sararken durumu görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa\'da park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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