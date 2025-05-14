Bursa'da 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' Toplantıları Devam Ediyor

Bursa\'da \'Hayalimizdeki Bursa\'yı Konuşuyoruz\' Toplantıları Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerine halkın katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantılarına 17 ilçede devam ediyor. Toplantılar son olarak Yenişehir ilçesinde yapıldı.

14.05.2025 10:16  Güncelleme: 10:19
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına halkın katılımını sağlamak amacıyla başlatılan 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantıları son olarak Yenişehir ilçesinde düzenlendi.

Bursa'nın 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı ile ilgili Bursa Planlama Ajansı ve Danışma Kurulu rehberliğinde çalışmalar devam ederken, Bursa Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantıları da 17 ilçede ara vermeden sürüyor. Halkın planlama süreçlerine katkı koyması amacıyla düzenlenen toplantı, son olarak Yenişehir ilçesinde düzenlendi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Aralık ayından bu yana 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı için çalışmalar yürüten Bursa Planlama Ajansı'na katkı sunmak amacıyla 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantılarını düzenlediklerini belirtti. İlçelerdeki halkın görüşlerini sürece dahil etmek istediklerini anlatan Aksoy, "2050 yılında Bursa'yı ve ilçelerini nasıl görmek istediklerini öğrenmek istiyoruz. Dile getirilen sorunlara çözüm önerileri getirmeyi, bunları merkezi ve yerel yönetimlere iletmeyi amaçlıyoruz. Elde edilen sonuçları Bursa Planlama Ajansı değerlendirecektir. Finalde, tüm ilçelerden gelen verileri kamuoyuyla paylaşacağız. Toplantıya ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi'ne, Yenişehir Kent Konseyi'ne ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Hakan Erdoğan, çalışmanın 17 ilçeyi kapsayacak şekilde sürdürülmesinin çok değerli olduğunu söyledi. Toplantıların başlatılmasında emekleri olan Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür eden Erdoğan, kent konseylerinin bir araya gelmesinin, fikir alışverişinde bulunmasının ve tartışmasının önemli bir değer ortaya çıkarttığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yuvarlak masa toplantılarına geçildi. 'İlçenizin zayıf yönleri nelerdir? İlçenizin güçlü yönleri nelerdir? İlçenizi ve Bursa'yı 2050 yılında nasıl görmek istiyorsunuz? Geleceğe dair eleştirileriniz, önerileriniz, yerel ve merkezi yönetime yönelik beklentileriniz nelerdir?' başlıklarının ele alındığı toplantıda, katılımcılar Yenişehir'e dair beklentilerini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika

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