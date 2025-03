Bursa\'da İftar Sofrası ve Sürdürülebilir Gelecek Vurgusu

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Millet Mahallesi'ndeki iftar sofrasında buluştuğu vatandaşlarla orucunu açtı. Başkan Bozbey, "Hızlı ve sürdürülebilir bir anlayışla bütün kentin dirençli ve depreme dayanıklı yapılardan oluşması için çalışıyoruz. Amacımız, niyetimiz ve anlayışımız bu" dedi.

Ramazan'ın manevi iklimini çeşitli programlarla yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İnegöl İshak Paşa Meydanı Açık Otoparkı'nda her gün binlerce kişiye iftar veriliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de yaklaşık 2000 kişinin katıldığı Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki iftar programında vatandaşlarla aynı sofrada buluştu. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da yer aldığı programda, vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açtı.

İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her mahallede ve bölgede ihtiyaçlara göre çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Daha temiz bir çevre ve daha iyi bir gelecek için mücadele ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "Bursa'daki mahallelerin her geçen gün daha da güzelleşmesi en büyük arzumuz ve isteğimizdir. Kentsel dönüşüm konusunu önemsiyoruz. Özellikle hızlı ve sürdürülebilir bir anlayışla bütün kentin dirençli ve depreme dayanıklı yapılardan oluşması için çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırmak için önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz. Onlara sahip çıkmak zorundayız. Kadınlar konusunda da farklı projelerimiz var. Herkesin gülümseyeceği bir Bursa oluşturuyoruz. Amacımız, niyetimiz ve anlayışımız bu. Dayanışmanın ve paylaşmanın ayı olan Ramazan ayı tekrar hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi.

Millet Mahallesi Muhtarı Metin Sezer de Ramazan'ın manevi atmosferinin hep birlikte yaşanmasını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

"Daha güçlü, daha yeşil bir Bursa"

Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra BUSİAD'ın iftar programına katılarak iş dünyası ile buluştu. 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş dünyası ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Bozbey, "Bursa'nın sanayi gücünü korurken, çevreye duyarlı ve yenilikçi üretim modellerine yönelmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha güçlü, daha yeşil bir Bursa vizyonunu ancak birlikte başarabiliriz" dedi. - BURSA