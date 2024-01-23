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Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırdı - Son Dakika
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Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırdı

Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavga mahalle sakinlerinin tarafları ayırmasıyla son buldu. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerini tartaklamaya başladı. Bunun üzerine araya giren mahalle sakinleri tarafları ayırırken kavga diğer kişinin aracıyla ayrılmasıyla son buldu. O anlar çevrede bulunan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa\'da iki kişi arasında çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırdı
23.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:18
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Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırdı

BURSA - Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavga mahalle sakinlerinin tarafları ayırmasıyla son buldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerini tartaklamaya başladı. Bunun üzerine araya giren mahalle sakinleri tarafları ayırırken kavga diğer kişinin aracıyla ayrılmasıyla son buldu.

O anlar çevrede bulunan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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