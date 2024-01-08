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Bursa'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı timleri, kaçak akaryakıt üretilen tesise düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 bin litre kaçak motorin ele geçirdi. Operasyon sonucunda 3 adet kaçak akaryakıt üretim tankı, 24 adet kaçak akaryakıt üretimi yapılan tank ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2024 - 14:32,  Güncelleme: 14:56
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Bursa'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı timleri, kaçak akaryakıt üretilen tesise düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 bin litre kaçak motorin ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü timleri, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kent genelinde kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fiziki takip sonucu ekipler, Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi'ndeki bir adrese gitti. K.K.'ye ait aktif kullanımda olan iş yeri ve altında bulunan ev içerisinde yapılan aramada 3 ayrı noktada kurulu 1 tanesi çalışır halde piyasa değeri 5 milyon TL olan 3 adet kaçak akaryakıt üretim tanklarına bağlı düzenek, 5 bin litre yapma motorin, 24 adet kaçak akaryakıt üretimi yapılan tank, 1 adet kesafet ölçme aparatı ve hunisi, 115 adet damlalık pastör pipeti, akaryakıt üretim tanklarına bağlı pompa, hidrofor, kompresör, filtre aparatı ve hortum gibi malzemeler ele geçirildi.

Malzemelere el konuldu

Kaçak istasyondaki taşınabilir malzemeler, İl Gümrük Müdürlüğü'ne ve kaçak akaryakıt Bursa Valiliği YİKOB'a teslim edildi. Diğer taşınmaz malzemeler ise mühürlenerek tesisin faaliyetine son verildi.

Adresteki 4 şüpheli ise 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa muhalefetten gözaltına alındı.

Bursa\'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika
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