Bursa\'da kaçak yapıyla mücadelede yeni dönem

BGC Yönetimi ile buluşan Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, "Kaçak Yapıyla Mücadele Birimi kurulacak. Hedefimiz kaçak yapı ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, kaçak yapılaşmayı daha başlangıç aşamasında engellemektir" dedi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Yönetim Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile Büyükşehir Belediyesi'nin Doburca Tesisleri'nde bir araya geldi. Buluşmada Bursa'nın kronikleşen sorunları, kent vizyonu, kentsel dönüşüm, kaçak yapılaşma, turizm ve yerel basının önemi ele alındı. Başkan Vekili Biba, Bursa'nın en önemli sorunlarından biri olan kaçak yapılaşmayla mücadele konusunda yeni bir adım atacaklarını açıkladı. Biba, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne "Kaçak Yapıyla Mücadele Birimi" kurulması yönünde önerge sunacağını belirterek, söz konusu yapının Büyükşehir Belediyesi, ilgili kamu kurumları, güvenlik birimleri ve 17 ilçe belediyesinin katılımıyla oluşturulacağını söyledi. Kaçak yapılaşmanın yalnızca yıkım odaklı değil, önleyici tedbirlerle ele alınması gerektiğini vurgulayan Biba, "Bu birim, kaçak yapıların tespitinden yıkımına kadar tüm süreci yönetecek. Asıl hedefimiz kaçak yapı ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, kaçak yapılaşmayı daha başlangıç aşamasında engellemektir" dedi.

"Riskli yapıların büyük bölümü kaçak"

Bursa'daki riskli yapı stokuna da dikkat çeken Biba, kentteki riskli yapıların önemli bir bölümünün kaçak yapılardan oluştuğunu ifade etti. Meydana gelebilecek bir depremde yaşanabilecek sorunlara işaret eden Biba, dar yollar ve plansız yapılaşmanın arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırabileceğini belirterek, insan hayatının her türlü planlamanın merkezinde yer alması gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki engellere de değinen Biba, mevcut imar mevzuatı ve ekonomik şartlar sebebiyle dönüşüm süreçlerinin istenilen hızda ilerleyemediğini kaydetti. Özellikle çok hisseli parsellerde hak sahiplerinin fazla olmasının ve yerel yönetimlerin mali imkanlarının sınırlı kalmasının süreci zorlaştırdığını dile getirdi.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, kentsel dönüşüm projeleri için 3,5 milyon liraya kadar, 180 ay vadeli ve düşük faizli kredi desteği talebinde bulunduklarını açıkladı.

"Doğru bilgi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlar"

Toplantıda söz alan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ise Bursa'nın köklü basın kuruluşlarına sahip olduğunu ve Türkiye'nin en güçlü yerel medya yapılarından birinin kentte bulunduğunu söyledi. Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik için bilgiye zamanında ulaşmanın önemine dikkat çeken Kolaylı, kamu kurumları ile basın arasındaki sağlıklı iletişimin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağladığını ifade etti. Gazetecilik mesleğini düzenleyen kapsamlı bir Meslek Yasası'nın bulunmamasının sektörün en önemli yapısal sorunlarından biri olduğunu belirten Kolaylı, mesleğe giriş kriterlerinin net olarak tanımlanmamış olmasının gazeteciliğin denetimsiz şekilde yapılmasına yol açtığını söyledi. Bunun mesleki niteliği düşürdüğünü, etik ihlalleri artırdığını ve toplumun doğru bilgiye erişimini olumsuz etkilediğini kaydeden Kolaylı, özellikle dijital mecralarda sorumsuz içerik üretiminin arttığını belirterek gazetecilik mesleğini tanımlayan bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kolaylı ayrıca Başkanvekili Şahin Biba'yı, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Merkezi, Bursa Basın Müzesi, Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi ve etkinlik salonlarının bulunduğu Basın Kültür Sarayı'nı ziyaret etmeye davet etti. Toplum yararına gerçekleştirilecek çalışmalarda yerel yönetimlerle iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Kolaylı, "Kentimizin ortak değerleri için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Toplantı, Bursa'nın geleceğine ilişkin görüş alışverişi ve ortak çalışma vurgusuyla sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Basın Danışmanı ve Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tüysüz ile Büyükşehir Belediyesi Basın ve İletişim Şube Müdürü Orhan Mollasalih'in de katıldığı toplantıda BGC Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra Ahmet Emin Yılmaz (Başkan Vekili), Fuat Kars (Başkan Yardımcısı), İhsan Altıkardeş (Başkan Yardımcısı), Tevfik Fikret Sönmez (Genel Sayman) ile yönetim kurulu üyeleri Hasiye Yiğitbay (Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı) Ahmet Akhan, Ersin Yıldıran, Hakan Işıkkent, İbrahim Öge, Musa Öztürk, Okan Tuna, Orhan Güney, Burhan Kaya, Enhar Güneş, Hurşit Topal, Necat Kırbulut, BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç ve BGC İdare Müdürü Sedef Işıkkent yer aldı. - BURSA