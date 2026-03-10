Bursa'da 'Kadın ve Işık' sergisi açıldı - Son Dakika
Bursa'da 'Kadın ve Işık' sergisi açıldı

Bursa'da 'Kadın ve Işık' sergisi açıldı
10.03.2026 17:44  Güncelleme: 17:49
Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 'Kadın ve Işık' resim sergisi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde açıldı.

Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 'Kadın ve Işık' resim sergisi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde açıldı.

Bursa'da kadınların emeğini ve üretim gücünü sanatın diliyle anlatan 'Kadın ve Işık' resim sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu'nun hazırladığı sergi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde 17 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide yer alan her eserin, bir duygunun, güçlü bir direnişin ifadesi olduğunu belirten Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu Üyesi Nigar Körpe, "Bu çalışma kadınların sesini, sözle sanatla büyütmenin bir göstergesi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aydınlanmanın kadınlarla başladığını belirten Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, "Kadınlar ışığı saçarsa çocuklar ışıldar. Çocuklar ışıldarsa ülke ışıldar. Bu isim için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz" dedi.

"Yaşamdan ve ışıktan beslenen güçlü bir hikaye"

Kadınların toplumsal yaşamın her alanında emeğiyle, birikimiyle ve üretkenliğiyle hayata değer katan en önemli güçlerden biri olduğunu ifade eden Başkanvekili Gazioğlu, "Bu sergide yer alan ve sanatçılarımızın tuvalinde hayat bulan eserler, kadının yaşama kattığı ışığı, emeği ve üretim gücünü sanatın diliyle bizlere aktararak, yaşamdan ve ışıktan beslenen güçlü hikayesini de anlatmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, sanatı ve kültürü kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, bu alandaki çalışmaları desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek sanatçılarla sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Ressam, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Kadın ve Işık' sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursa'da 'Kadın ve Işık' sergisi açıldı
