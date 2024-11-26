Bursa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bursa\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği çerçevesinde, kadınların güçlenmesine ve eşit yaşam haklarına vurgu yaptı. Etkinlikte gerçekleştirilen atölyelerde toplumsal cinsiyet rollerine dikkat çekildi.

26.11.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında düzenlenen 'toplumsal cinsiyet rollerine meydan okuyan atölyeler' etkinliğine katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin herkesin ortak görevi olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursa'dan başlayarak kadına yönelik şiddete kesin bir şekilde 'dur' demeli ve kadınların hak ettiği eşit bir yaşamı inşa etmeliyiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kadın Danışma Merkezi işbirliğinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi. Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü yerleşkesindeki etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ve vatandaşlar katılım gösterdi. Psikolojik dayanıklılık atölyesi, düğme dikimi ve kumaş tamiri atölyesi, ahşap atölyesi ve araç bakımı, lastik değişimi atölyelerini gezerek bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, dikim atölyesinde ise düğme dikti.

"Şiddete sessiz kalmak, ortak olmak anlamına gelir"

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sorumluluklarının farkında olduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, toplumsal cinsiyet rollerine meydan okuyan atölyeler etkinliğiyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kadınların, hayatın her alanında var olduğunu ve var olmaya da devam edeceğini belirten Başkan Bozbey, "Dünyada ve Türkiye'de kadına şiddet kanayan bir yara olmaya devam ediyor. Kadınlar kendilerine dayatılan eşitsizliklerle de karşı karşıya kalıyor. Kadınların güçlenmediği, erkeklerle eşit haklara sahip olmadığı bir toplumun refaha, özgürlüğe, huzura kavuşması mümkün değildir. Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun ve toplumsal bir krizdir. Kadına yönelik şiddet, ailesinde, çocuklarında, arkadaşlarında ve toplumun tamamında derin bir yara bırakır. Kadına yönelik şiddetle mücadele hepimizin ortak görevidir. Şiddete karşı sessiz kalmak o şiddete ortak olmak anlamına gelmektedir. Bu mücadelede toplumun tüm kesimlerine ulaşmalı, farkındalık çalışmalarımızı artırmalı ve özellikle gençlerimize toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseten doğru bir eğitim sunmalıyız" dedi.

"Ses çıkaralım, suskun kalmayalım"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadın-erkek eşitliği temeline dayalı, herkes için eşit fırsatlar sunacak projeler ürettiğini ifade eden Başkan Bozbey, kadınların yaşamlarını güvenli hale getirmek ve daha fazla güçlendirmek amacıyla eğitim programları düzenlediklerini dile getirdi. Kadın Danışma merkezlerinde uzman ekipler tarafından ücretsiz danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Personelimize yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve güçlendirme çalışmalarımızı yine Kadın Danışma Merkezi yönetiminde yürütüyoruz. El ele vererek bir dayanışma ağı oluşturmalı ve hep birlikte mücadele etmeliyiz. Evimizde, iş yerimizde, okulumuzda, mahallemizde, sokaklarımızda, kadına yönelik şiddetin herhangi bir biçimini gördüğümüzde müdahale edelim, ses çıkaralım, suskun kalmayalım" dedi.

"Türkiye'ye örnek olacağımıza inanıyorum"

Kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir toplumsal zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, "Bursa'dan başlayarak kadına yönelik şiddete kesin bir şekilde 'dur' demeli ve kadınların hak ettiği eşit bir yaşamı inşa etmeliyiz. Bu kapsamda 'Mor Haritam' uygulamasını hayata geçireceğiz. Mor Haritam ile kadınlar, şiddete karşı destek alabilecekleri merkezlere, danışma ve psikolojik destek bilgilerine ve çeşitli alanlarda faydalanabilecekleri yerlerin bilgisine ulaşabilecek. Bursa'yı kadınlar için daha güvenli bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağımıza inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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