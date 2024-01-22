Bursa\'da Kar Yağmayınca Vatandaş Otomobilinin Bagajında Kardan Adamla Gezdi

Bursa şehir merkezine kar yağmayınca bir vatandaş otomobilinin bagajına yaptığı kardan adamı getirerek yollarda gezdi.

Hafta sonu şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı hakim oldu. Şehir merkezine kar yağmaması üzerine bir vatandaş otomobilinin bagaj kapağına yaptığı kardan adamla şehir merkezine indi. Ana yolda bagajında kardan adamla ilerleyen otomobili gören diğer sürücülerin yüzlerinde tebessüm oluşurken o anlar kameraya yansıdı. - BURSA